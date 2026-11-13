Luis Díaz aparece en el radar del PSG tras la grave lesión de Kvaratskhelia

Luis Díaz vuelve a sonar para el PSG: el colombiano sería opción para reemplazar a Kvaratskhelia. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

El nombre de Luis Díaz comenzó a ganar protagonismo en los rumores del mercado de fichajes europeo. El extremo colombiano del Bayern Múnich habría aparecido en el radar del Paris Saint-Germain como una posible alternativa para cubrir la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses fuera de las canchas.

La lesión del atacante georgiano, sufrida durante el compromiso frente al Barcelona por la Champions League, representa una baja sensible para el equipo dirigido por Luis Enrique. Ante este panorama, diferentes versiones de prensa apuntan a que el PSG estaría evaluando la posibilidad de incorporar un extremo de primer nivel durante el próximo mercado de invierno, previsto para enero de 2027.

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¿Luis Díaz, el elegido por el PSG?

De acuerdo con informaciones difundidas por diferentes medios, Luis Díaz sería uno de los nombres que aparecen como posibles candidatos para reforzar el ataque parisino. Incluso, el portal alemán GOAL recogió una versión que lo ubicaba entre las principales alternativas del conjunto francés para el próximo periodo de transferencias.

No obstante, el supuesto interés todavía no se ha traducido en una negociación. Hasta el momento, no se conoce ninguna oferta formal ni existen conversaciones confirmadas entre el PSG y el Bayern Múnich por el futbolista colombiano.

Bayern Múnich no facilitaría su salida

Una eventual operación tampoco sería sencilla para el equipo francés. Luis Díaz tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2029 y es una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Vincent Kompany. El conjunto alemán desembolsó 70 millones de euros fijos, más cinco millones en variables, para ficharlo procedente del Liverpool en 2025.

Además, el colombiano atraviesa su propio proceso de recuperación por una lesión muscular, por lo que su prioridad está puesta en volver a la actividad con el equipo bávaro.

Por ahora, la posibilidad de ver a Luis Díaz con la camiseta del Paris Saint-Germain permanece en el terreno de los rumores. La lesión de Kvaratskhelia abre la puerta a la búsqueda de alternativas ofensivas, pero no existen señales de una operación en marcha por el delantero de la Selección Colombia.