La fecha 14 de LaLiga de España dejó como gran sorpresa la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernaabéu. El Alavés puso fin a una racha de 10 triunfos consecutivos para el equipo de José Mourinho.

Real Madrid 1-2 Alavés

El Alavés se impuso 1-2 en el Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que llegó a estar 0-2 en el marcador. Toni Martínez abrió el marcador al minuto 22; mientras que Ángel Pérez amplió la diferencia a los 61 minutos.

Kylian Mbappé descontó a los 69 minutos y cuando todo parecía encaminado para el empate, el inglés Jude Bellingham vio la cartulina roja a los 88 minutos, luego de simular una falta en el área que inicialmente se sancionó como penalti y que, tras llamado del VAR, se reversó y concluyó en la cartulina roja.

Elche 2-3 Atlético Madrid

El Atlético Madrid recuperó la segunda posición de LaLiga de España, luego de vencer en un emocionante partido 2-3 al Elche, en un juego que tuvo sus principales emociones en la primera parte.

Alejandro Grimaldo abrió el marcador a los 5 minutos en un lanzamiento desde el punto penalti; mientras que el surcoreano Lee Kang-In amplió la ventaja a los 7 minutos; Martim Neto descontó a los 26; Julián Álvarez convirtió el tercero al minuto 41. Ya en el segundo tiempo, Buba Sangaré marcó el 2-3 definitivo a los 48 minutos.

Tabla de posiciones de LaLiga de España