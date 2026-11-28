Tabla de posiciones de LaLiga: Así quedó tras sorpresiva derrota del Real Madrid ante Alavés
El equipo de José Mourinho acumulaba un invicto de 10 partidos, todos ganados.
La fecha 14 de LaLiga de España dejó como gran sorpresa la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernaabéu. El Alavés puso fin a una racha de 10 triunfos consecutivos para el equipo de José Mourinho.
Real Madrid 1-2 Alavés
El Alavés se impuso 1-2 en el Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que llegó a estar 0-2 en el marcador. Toni Martínez abrió el marcador al minuto 22; mientras que Ángel Pérez amplió la diferencia a los 61 minutos.
Kylian Mbappé descontó a los 69 minutos y cuando todo parecía encaminado para el empate, el inglés Jude Bellingham vio la cartulina roja a los 88 minutos, luego de simular una falta en el área que inicialmente se sancionó como penalti y que, tras llamado del VAR, se reversó y concluyó en la cartulina roja.
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Elche 2-3 Atlético Madrid
El Atlético Madrid recuperó la segunda posición de LaLiga de España, luego de vencer en un emocionante partido 2-3 al Elche, en un juego que tuvo sus principales emociones en la primera parte.
Alejandro Grimaldo abrió el marcador a los 5 minutos en un lanzamiento desde el punto penalti; mientras que el surcoreano Lee Kang-In amplió la ventaja a los 7 minutos; Martim Neto descontó a los 26; Julián Álvarez convirtió el tercero al minuto 41. Ya en el segundo tiempo, Buba Sangaré marcó el 2-3 definitivo a los 48 minutos.
Tabla de posiciones de LaLiga de España
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...