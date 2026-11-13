Estas son las 3 hipótesis para el enjambre sísmico de Chaparral que investigan expertos del SGC. Getty Images/suministrada

Este viernes 13 de noviembre de 2026, el departamento de Tolima registró dos movimientos telúricos con un periodo de menos de 20 minutos entre ambos, provocando la evacuación de los edificios de la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué.

Ambos sismos con magnitud 4.2 tuvieron como epicentro el municipio de Chaparral, un territorio que ha permanecido en el centro de la noticia debido al enjambre sísmico que desde hace casi dos meses impide la tranquilidad de sus residentes.

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Aunque desde el Servicio Geológico Colombiano advirtieron la falta de estudios que permitan determinar las causas del fenómeno natural, Carolina García, directora de Geoamenazas, dio a conocer en Ibagué tres hipótesis que analiza la entidad hasta el momento.

¿Qué se sabe hasta el momento del enjambre sísmico en Chaparral?

El inicio del enjambre sísmico de Chaparral se remonta al pasado 20 de septiembre de 2026, más de un mes después del terremoto de magnitud 7.4 que dejó graves daños y 335 personas fallecidas.

Desde entonces se han registrado más de 1.700 sismos con epicentro en el municipio, los cuales dejan ya más de 100 familias damnificadas y una sensación constante de intranquilidad para sus habitantes.

De acuerdo con los registros del SGC, los sismos de Chaparral han oscilado entre magnitudes de 2.0 y 5.6. El pico de ocurrencia de temblores en un mismo día se presentó el pasado 22 de septiembre con 212 movimientos.

El temblor de mayor fuerza en el enjambre, de 5.6, se produjo el pasado 3 de noviembre en horas de la madrugada y generó daños en varias localidades.

Aunque desde el 25 de septiembre la entidad registró una disminución en la frecuencia del enjambre, la preocupación vuelve con los últimos dos temblores que superaron la magnitud 4.

¿Cuáles son las hipótesis del SGC para los sismos de Chaparral?

Carolina García, directora de Geoamenazas del SGC, estuvo en Ibagué en el marco de los trabajos investigativos que adelanta la entidad en el departamento, desde donde llamó la atención sobre la necesidad de tener más información técnica para comprender las causas del enjambre sísmico.

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“Ni el municipio ni el departamento cuentan con estudios detallados de geología, ni siquiera geomorfología, que es lo básico que nos permite entender. La próxima semana vamos a iniciar un trabajo de campo que no va a ser definitivo; nos va a dar ideas”, adelantó García.

Aun así, la funcionaria reveló cuáles son las tres hipótesis principales que manejan los expertos hasta el momento, destacando que esta situación no es anormal en un país en el que “el 80 % de la población habita en zonas de amenazas sísmicas altas y medias”.

En ese orden de ideas, las causas preliminares que maneja el SGC como hipótesis son:

Que el enjambre sísmico esté asociado al terremoto del pasado 10 de agosto.

Que se trate de la activación de las fallas geológicas de la zona.

Que responda al movimiento de fluidos a profundidad en el territorio.

En el departamento se espera que la entidad logre avanzar con los estudios geofísicos que permitan dar cuenta de este fenómeno natural; sin embargo, la experta reconoció que los resultados podrían tardar.

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