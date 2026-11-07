Renovación de créditos ICETEX para el periodo 2027-1: plazos y cómo realizar el proceso

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) publicó en su página web oficial las nuevas fechas para que las personas vinculadas con la entidad puedan realizar el proceso de renovación del crédito educativo para el próximo semestre 2027-01.

El trámite es de carácter obligatorio para cada estudiante que cuente con un crédito educativo activo, debido a que, dependiendo de la elección, se podrá ratificar la continuidad para así notificar a la entidad de realizar el desembolso correspondiente; de lo contrario, se le dará la opción de postergar.

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Fechas para renovación de créditos educativos 2027-01

A continuación le presentamos el calendario oficial que el ICETEX estableció para realizar el tramite de renovación de créditos en pregrados / posgrados a nacional y en el exterior que va desde el martes, 27 de octubre de 2026 hasta el Viernes, 26 de febrero 2027.

Al iniciar con la renovación del crédito educativo, se deben seguir ciertos pasos para oficializar el proceso y de esta manera confirmar a la entidad para que se realice el pago, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la persona el iniciar con el trámite.

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¿Cómo realizar la renovación de el crédito educativo?

Como primer paso, se debe realizar la actualización de datos del estudiante, que se tiene que diligenciar al principio de cada periodo académico mediante la oficina virtual en la sección módulo de actualización de datos.

Luego de confirmar sus datos en el formulario, este se podrá descargar o imprimir para ser entregado a la respectiva institución de educación superior por medio de los canales o directrices que esta disponga, sea bajo la modalidad presencial o virtual.

Si su institución no presenta convenio actualmente con el ICETEX debe de realizar el tramite por medio de los canales oficiales que se disponen.

Recomendaciones para tener en cuenta

El ICTEX recomienda a las personas el tener presente los siguientes aspectos:

Si no se efectúa el proceso de renovación completo, no habrá lugar a desembolso por parte del ICETEX.

No renovar el crédito por más de dos periodos ocasionará la terminación automática del crédito y el paso al cobro.

Las IES públicas cuyos estudiantes se encuentren cobijados por la política de gratuidad deberán realizar los procesos de renovación y legalización del crédito educativo únicamente por los conceptos diferentes a matrícula, dado que este rubro ya se encuentra cubierto por dicha política.

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