Nación, Gobernación y Alcaldía buscarán recursos para recuperar escenarios deportivos de Pereira

Pereira

La recuperación de la infraestructura deportiva de Pereira será uno de los asuntos que entrará en la agenda de trabajo del Gobierno Nacional, luego de la visita que realizó la ministra del Deporte, Laura Gutiérrez, a la ciudad, donde conoció de primera mano las afectaciones que dejó el terremoto de hace tres meses.

Durante el recorrido, la funcionaria visitó las Piscinas Olímpicas, el Coliseo de Combates, el escenario de tiro con arco Sara López Bueno, el Gimnasio Primero de Febrero, el Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria y el Coliseo Menor. En estos espacios revisó las condiciones actuales de la infraestructura y escuchó las necesidades de deportistas y dirigentes, quienes esperan soluciones que permitan retomar sus actividades en condiciones adecuadas.

La ministra manifestó su preocupación por el panorama que encontró, pero destacó la capacidad de resiliencia de la comunidad deportiva y aseguró que desde el Gobierno Nacional existe un compromiso con la recuperación de la ciudad.

“Cuentan con el apoyo de todo el Gobierno Nacional, tienen un abrazo institucional para seguir contando con nosotros y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para respaldarlos”, expresó Laura Gutiérrez, ministra del Deporte.

Sandra Milena Grajales Ocampo, secretaria de Deporte y Recreación de Pereira, señaló que a partir de este encuentro se buscará definir una ruta de trabajo entre las tres administraciones para avanzar en la restauración de los escenarios.

Los compromisos también fueron bien recibidos por los representantes de las ligas deportivas, que destacaron la importancia de que las autoridades conozcan directamente las dificultades que enfrenta el sector y señalaron que esperan encontrar soluciones en el menor tiempo posible.

Por ahora, el reto será concretar las acciones y los recursos que permitan recuperar estos espacios fundamentales para la práctica y formación deportiva en Pereira.