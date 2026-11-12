Pereira le dará el último adiós al Teatro Santiago Londoño, símbolo de su historia cultural

Pereira

Este jueves 12 de noviembre, artistas, gestores culturales y ciudadanos se reunirán para despedir al Teatro Santiago Londoño Londoño, uno de los espacios más representativos de la vida artística y cultural de la capital risaraldense.

Durante cerca de 40 años, sus instalaciones fueron escenario de conciertos, obras teatrales, espectáculos y encuentros que marcaron la memoria de varias generaciones de pereiranos.

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Sin embargo, el terremoto del pasado 10 de agosto cambió su historia. Las afectaciones ocasionadas por el sismo llevaron a la ciudad a despedirse de una infraestructura que durante décadas fue punto de encuentro para el arte y la cultura.

La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, prepara un acto simbólico para reconocer el legado de este escenario y agradecer los momentos que allí vivieron miles de espectadores y artistas.

El homenaje será hoy a las 11:00 a.m. y el encuentro se llevará a cabo en la carrera 12, entre calles 18 y 19, frente al Teatro, además contará con la participación especial de la cantautora María Isabel Saavedra, junto a artistas pereiranos que acompañarán esta despedida.

Más allá de la pérdida de una edificación, Pereira despide un lugar que hizo parte de su identidad cultural y que permanecerá en el recuerdo de quienes alguna vez ocuparon sus sillas o pisaron su escenario.