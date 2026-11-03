Roban a turistas estadounidenses en zona rural de Pereira: el hurto supera los $100 millones

Pereira

Una recompensa de hasta $5 millones anunciaron la Policía Metropolitana de Pereira y la Gobernación de Risaralda para dar con el paradero de dos delincuentes señalados de asaltar a este grupo de turistas.

El hecho ocurrió en la vereda El Cedral, corregimiento de La Florida, uno de los sectores reconocidos por su riqueza natural y la práctica del turismo ecológico.

De acuerdo con las autoridades, los visitantes se encontraban realizando una jornada de observación de aves, acompañados por un guía turístico, cuando fueron interceptados por dos hombres que les hurtaron sus pertenencias.

Entre los elementos hurtados se encuentran cámaras fotográficas, binoculares, un telescopio y otros dispositivos especializados, utilizados por los turistas para registrar especies de aves y paisajes naturales.

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana conformó un equipo especial de investigación que adelanta la recolección de pruebas, el análisis de información y la revisión de imágenes que podrían ayudar a establecer la identidad de los implicados.

“La Policía Nacional ha dispuesto de un personal capacitado y preparado para acompañar algunos lugares primordiales del área metropolitana, como lo son el Alto del Nudo, el Alto del Toro, la Cuenca del Río Otún y la Cuenca del Río Cauca”, señaló el teniente coronel Diego Rodríguez, comandante encargado de la Meper.

Como parte de estas acciones, se anunció una recompensa de hasta $5 millones para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los presuntos responsables.

El asalto también motivó el incremento de patrullajes y controles en zonas rurales de Pereira, especialmente en los corredores frecuentados por turistas nacionales y extranjeros.

Por ahora, los dos señalados responsables continúan siendo buscados, mientras las autoridades hacen un llamado a la comunidad para colaborar con información que contribuya a su identificación.