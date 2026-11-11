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11 nov 2026 Actualizado 18:19

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Política

Alejandro Ordóñez se estrenó en el Congreso: “seguramente habrá acuerdos”

El ministro del Interior se refirió a las conversaciones con los partidos para el debate de la ley fiscal y defendió la política de paz y seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

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El nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, hizo este miércoles su primera aparición en el Congreso tras asumir el cargo en reemplazo de Rodrigo Lara. El jefe de la cartera política asistió a un foro con víctimas de las Farc promovido por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático.

Al término del evento, Ordóñez habló de la vision de seguridad que tiene esta administración y también abordó el tema de la relación con el Congreso, particularmente por la discusión de la ley de rescate fiscal, que genera reparos en todas las orillas.

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