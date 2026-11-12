Ola de violencia sacudió a Cúcuta

Cúcuta

Una racha de hechos violentos vivió la ciudad de Cúcuta y le área metropolitana en las últimas horas que dejó dos muertos, cuatro heridos.

Sicarios irrumpieron en varios sectores dejando el miedo, la zozobra y la gran preocupación en la ciudadanía por los hechos violentos.

Las acciones violentas comenzaron en Valles del Rodeo donde un hombre fue asesinado, por desconocidos.

En la zona centro de la ciudad en los barrios Carora y Loma de Bolívar una pareja fue atacada en un hecho violento, que las autoridades tratan de establecer los móviles.

En el barrio Motilones un hombre fue atacado por hombres en motocicleta que lo dejaron herido. La víctima fue trasladada al policlínico de la Ciudadela Juan Atalaya.

Mientras tanto en el área metropolitana de Cúcuta, en el municipio de Villa del Rosario en inmediaciones de la Urbanización Trapiches un hombre, barbero también fue atacado.

Las causas de estos hechos violentos son materia de investigación por parte de la autoridad judicial. Por ahora las autoridades no se pronuncian frente a esta ola de ataques sicariales que siguen elevando el nivel de inseguridad en la capital nortesantandereana.