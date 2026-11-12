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12 nov 2026 Actualizado 12:23

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Cúcuta

Ataque con granada en Colinas del Tunal

El artefacto fue lanzado contra un establecimiento comercial

Granada de fragmentación.

Granada de fragmentación. / Getty Images

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Cúcuta

La tranquilidad de los habitantes del Valle del Tunal también se vió afectada como consecuencia del lanzamiento de un artefacto explosivo.

Los hechos se presentaron en horas de la noche cuando desconocidos lanzaron una granada contra una chatarrería del sector, dejando una persona lesionada, y daños en el establecimiento.

La persona afectada fue trasladada a un centro médico del sector para ser valorada y mantenerla en observación durante dos horas.

Al parecer la acción según los primeros actos urgentes estaría relacionada con un presunto caso de extorsión, hecho que es objeto de análisis por las autoridades competentes.

Cúcuta en las últimas horas y el área metropolitana ha vivido una serie de ataques sicariales que mantienen en alerta a la ciudadanía.

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