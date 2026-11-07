¿Cuál es el verdadero valor estratégico del Valle del Cauca? Retos y oportunidades

El segundo día del Festival Valle Inspira abrió con una discusión acerca del potencial y los retos del Valle para crecer. | Foto: Caracol Radio

El análisis inicial de los puntos fuertes de la región vino de parte de Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, quien destacó el alto valor del capital humano que existe dentro del departamento. “Los vallecaucanos deben tener una mentalidad distinta, saber lo que son capaces de hacer”.

A su vez, planteó preguntas importantes a los demás participantes con respecto al camino que se debe seguir para aprovechar el carácter geográfico único del Valle; y sobre cuál puede ser el momento preciso para implementar grandes cambios en el funcionamiento del territorio. “Hoy, por lo que se ha construido pese a la violencia, ¿Estamos en un momento en el que se puede crear un camino para un nuevo Valle del Cauca?“.

Con esto sobre la mesa, la conversación derivó en saber qué debe priorizar el Valle entre exportar talento humano de alta calidad, o invertir todos sus esfuerzos en que ese activo se quede dentro del país para contribuir al desarrollo.

El factor de la empresa extranjera

Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI. Enfatizó en el valor de la empresa extranjera para Cali. | Foto: Caracol Radio Ampliar Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI. Enfatizó en el valor de la empresa extranjera para Cali. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Para Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI “Cali es un pueblo viejo y una ciudad joven con problemas serios en su adolescencia”. Con esto se refirió a todo el recorrido histórico por el que pasó el departamento para crecer hasta donde sus dificultades le han permitido.

Adicionalmente, resaltó las ventajas que poseen desde el inicio y que aprovechan para mantener a flote la ciudad de Cali y sus alrededores. Entre otras cosas, destacó la gran diversidad étnica y el protagonismo en producción agroindustrial a nivel regional. “Somos el departamento con más capacidades a nivel nacional”, concluyó.

Para Piedrahita, el retorno del talento humano formado en Cali, y que principalmente se desempeña en el exterior, no es un prioridad frente a invertir esfuerzos en mantener las alianzas de la ciudad con las empresas extranjeras que operan ahí.

“Nos ganamos la lotería más grande, la conexión con el Pacífico y la llegada de empresas norteamericanas, que nos permitieron dar un salto brutal en talento humano. Si no hubiéramos tenido a las empresas europeas y norteamericanas, nuestros talentos no serían los mismos. De esas alianzas salen los líderes de la nueva historia de Cali”, insistió.

Cali se recupera a sí misma

Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, hizo un análisis de como debe ser la gestión pública en Cali. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, hizo un análisis de como debe ser la gestión pública en Cali. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por su parte, Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, hizo notar la importancia de las conexiones del Valle a nivel geográfico, pues son las que hacen posible su gran capacidad económica. “Colombia es una gran fábrica. Alrededor de Buenaventura creció el Valle y todo el aparato productivo de sus alrededores. Su potencia de la economía depende de su capacidad de importar insumos”.

También señaló que las dificultades en Cali pueden ser vistas desde otra perspectiva si el objetivo es superarlas de forma efectiva. “Todos los problemas del Valle del Cauca son oportunidades para alcanzar el bienestar. Contamos con ciudades intermedias potentes gracias a esa ‘atomización política’ que se ve en el mapa”.

Igualmente, estuvo de acuerdo con la postura de Piedrahita con respecto a la gestión del talento valluno. “El vallecaucano promedio genera más valor fuera del país. Además, hay una brecha de seguridad y calidad de vida que se puede cerrar para que las empresas internacionales traigan sus oficinas a Cali”.

Un Valle por construir

El contrapunto de la conversación se estableció en la fuga y el retorno del talento humano caleño. | Foto: Caracol Radio Ampliar El contrapunto de la conversación se estableció en la fuga y el retorno del talento humano caleño. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Las intervenciones coincidieron en que el Valle del Cauca cuenta con ventajas geográficas, productivas y humanas que pueden impulsar su desarrollo. Sin embargo, aprovechar ese potencial implica superar brechas de seguridad y calidad de vida, fortalecer las alianzas internacionales y generar condiciones para que el talento regional encuentre oportunidades dentro del territorio.