Taxistas de Cúcuta protestarán en los puentes internacionales por compañero detenido en Venezuela

Cúcuta.

Una jornada de protesta realizará este viernes, 13 de noviembre, el gremio de taxistas de Cúcuta en el sector de los puentes internacionales, para exigir acciones que permitan avanzar en el caso de un conductor cucuteño que permanece detenido en Venezuela desde hace 17 meses.

La movilización fue anunciada por Juan Carlos Bastos, presidente de la Asociación Sindical de Taxistas de Norte de Santander, quien explicó que el plantón busca llamar la atención de las autoridades colombianas frente a la situación jurídica de su compañero.

“Tenemos programada la protesta de los tres puentes, un plantón en apoyo a nuestro compañero taxista que tenemos detenido hace 17 meses en el vecino país Venezuela. Es injusta la detención y condena de nuestro conductor”, manifestó Bastos.

El representante sindical afirmó que las pruebas practicadas al vehículo habrían arrojado resultados negativos para la presencia de drogas y sostuvo que la defensa trabaja para demostrar la inocencia del detenido.

Durante la jornada, los taxistas esperan contar con la presencia de representantes de la Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Personería, con el propósito de solicitar su intervención y conocer los avances del proceso judicial en Venezuela.

“Que nos acompañen para que, como agentes encargados, nos ayuden a intervenir en Venezuela para mirar cómo va el proceso de nuestro compañero y así tener la pronta liberación de él”, expresó Bastos.

El plantón está previsto para las 9:00 de la mañana de este viernes y la convocatoria está dirigida a los conductores de taxi y sus familias. El gremio señaló que busca unir esfuerzos para lograr una respuesta institucional frente a la situación del trabajador detenido.