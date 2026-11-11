Concejal lidera campaña para prevenir uso de la pólvora en festividades

Cúcuta

Con la llegada de las festividades de fin de año, en el área metropolitana de Cúcuta comenzaron a encender las alarmas frente a las graves consecuencias que genera el uso indiscriminado de pirotecnia.

En respuesta a esta problemática, el concejal Víctor Caicedo inició una campaña de sensibilización y pedagogía en las calles, para desincentivar la quema de pólvora y recordando que el ruido afecta severamente a los seres sintientes y a las poblaciones de alta vulnerabilidad.

La iniciativa busca concientizar sobre los estragos fisiológicos y emocionales que sufren las mascotas y los pacientes con condiciones especiales durante las celebraciones de diciembre.

“Este estallido producto de los fuegos pirotécnicos hace que muchos perritos sufran de taquicardia, salivación, que eleve sus niveles de cortisol y puede llevarlos a un infarto, también para las personas que sufren enfermedades respiratorias esto empeora y puede llevarlos a la muerte, como también a personas con condiciones especiales que padecen Asperger o autismo; ellos perciben de una manera diferente y sufren en las fechas decembrinas”, explicó el concejal en los micrófonos de Caracol Radio.

Uno de los principales desafíos en el control del material pirotécnico es la comercialización en los municipios vecinos que integran la zona metropolitana, donde las restricciones no son tan estrictas como en la capital, y la baja presencia de la fuerza pública, para hacer cumplir con las leyes ya establecidas.

“Tenemos un decreto muy claro que integra a los animales y a las personas con dificultades respiratorias, Cúcuta es una de las ciudades donde se prohíbe, pero está rodeada en su área metropolitana por municipios de tercera y cuarta categoría que sí tienen las especificaciones técnicas y legales para venderla, por eso le estamos pidiendo a las autoridades que inicien cuanto antes el seguimiento a los lugares donde se comercializa”, enfatizó Caicedo.

En materia jurídica, el cabildante recordó el marco legal vigente que protege a los afectados y que autoriza a las autoridades imponer sanciones judiciales de manera inmediata ante el desacato, ya que en en Cúcuta rige el Decreto 0498 de 2024, el cual faculta a la Policía a decomisar el material a quien detone pólvora cerca de refugios de animales o de viviendas donde habiten personas con condición de autismo o Asperger.

En caso de que el uso irresponsable de pirotecnia ocasione la muerte de un animal, el responsable puede ser denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación bajo la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) y procesado por el delito de maltrato animal.

El defensor de los seres sintientes, también lanzó un llamado directo a los comerciantes para transformar las tradiciones decembrinas en prácticas libre de pólvora y encauzar el dinero en causas solidarias.

“Quiero invitar a la ciudadanía a tener más empatía, a usar menos pólvora, no quememos la plata, ya lo hemos venido haciendo en las calles pero queremos que todos lo sepan y se contagien de esta sensibilidad, cuando tú compras pólvora, promocionas la violencia en una diversión que dura muy poco, pero para otros tarda demasiado porque puede cobrar la vida e irrumpir en la salud de personas indefensas”, concluyó Caicedo, quién ya hizo una solicitud formal desde el Concejo de la Alcaldía municipal, para que las leyes de protección animal en época de fin de año, se cumplan.