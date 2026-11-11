Corficolombiana propone subir 8 % el salario mínimo de 2027 y alerta por presión fiscal

Mientras se acerca la negociación del salario mínimo para 2027, Corficolombiana puso sobre la mesa una cifra: un incremento del 8 %. Para César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de la entidad, ese sería el ajuste técnicamente deseable, al tener en cuenta la inflación proyectada y el comportamiento de la productividad. Su advertencia es que un aumento muy por encima de ese nivel podría generar nuevas presiones sobre los precios, el empleo y las finanzas públicas.

El cálculo parte de dos variables: una inflación estimada del 6,8 % para el cierre de 2026 y un crecimiento de la Productividad Total de los Factores del 1,2 %. Al sumar ambos componentes, Corficolombiana obtiene el 8 % que recomienda para el próximo año. La propuesta busca retomar una regla técnica que relacione el aumento salarial con el costo de vida y la productividad de la economía.

Pabón también se refirió al incremento del 23 % decretado para 2026. Según su análisis, ese aumento tuvo efectos sobre la inflación y las cuentas del Estado. El directivo señaló que el mayor costo para el presupuesto habría rondado los cinco billones de pesos, una presión que, a su juicio, se suma a la difícil situación fiscal del país. Por eso, advirtió que repetir un incremento muy por encima de las variables económicas podría agravar esos desequilibrios.

La discusión salarial, sin embargo, no está aislada del panorama fiscal. Pabón advirtió que, si el país no adopta medidas suficientes para corregir sus cuentas, la deuda pública podría llegar al 82 % del PIB y cerca de la mitad del recaudo tributario terminaría destinándose al pago de intereses. En ese escenario, el margen del Estado para financiar inversión y atender otras necesidades sería cada vez más reducido.

En ese sentido, el economista se refirió a las proyecciones del ajuste fiscal que se discute en el país. Según explicó, las medidas planteadas podrían representar ingresos equivalentes a 4,7 puntos del PIB hacia 2030. Sin embargo, si se excluyen los impuestos al consumo y el IVA contemplados en la propuesta, ese resultado bajaría a cerca de tres puntos del PIB; y si también se retiran los aportes parafiscales, caería a 2,1 puntos.

Su advertencia es que cualquier reducción de los ingresos previstos debe tener una fuente que la reemplace. “Cualquier cosa que se proponga eliminar debe ser sustituida”, planteó Pabón, al señalar que desmontar componentes del ajuste sin compensarlos dejaría un faltante que dificultaría la estabilización de las finanzas públicas.

Así, para Corficolombiana, la discusión del salario mínimo de 2027 debe considerar no solo cuánto aumentan los ingresos de los trabajadores, sino también los efectos que ese ajuste puede tener sobre la inflación, la contratación y el presupuesto nacional.