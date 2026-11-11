¿Qué conviene más: comprar en línea o visitar una tienda física durante el Black Friday?

El Black Friday 2026 será el 27 de noviembre, y para el mercado colombiano es la oportunidad perfecta para adquirir elementos de tecnología, electrodomésticos, ropa y detalles para la fiesta navideña.

En Estados Unidos, el Black Friday llega el jueves 26 de noviembre y la semana cierra con el Cyber Monday, que será el 30 de noviembre.

Al momento de realizar las compras y con el propósito de buscar las mejores ofertas, llega la pregunta: ¿Es mejor comprar directamente en la tienda o en línea?

Ambas opciones ofrecen ventajas, pero al tiempo pueden presentar riesgos que es mejor tener en cuenta para sacarle provecho al Black Friday.

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Ventajas de comprar en línea en Black Friday

En la actualidad, las compras en línea se han convertido en una de las opciones más cómodas para el cliente, teniendo en cuenta que se puede acceder a un producto desde cualquier parte del mundo en cualquier momento.

Amazon, Mercado Libre, Shein y las tiendas oficiales de marcas importantes como Apple prometen descuentos únicos, alternativas de pago y hasta envío gratis.

Dentro de las ventajas para resaltar de las compras en línea se encuentran:

Descuentos exclusivos de la aplicación , incluyendo cupones o cashback.

, incluyendo cupones o cashback. Acceso inmediato a todas las ofertas sin necesidad de hacer fila.

inmediato a sin necesidad de hacer fila. Comparación a la mano de precios y características entre marcas.

Sin embargo, es importante tener presentes los riesgos de comprar en línea. Debido a la alta demanda durante el Black Friday, los tiempos de entrega pueden alargarse, y los riesgos de fraude digital se vuelven frecuentes al querer comprar de manera acelerada.

La recomendación está en comprar en sitios oficiales, revisar dos veces la reputación de los vendedores, y cerciorarse de estar pagando en plataformas seguras.

Adicionalmente, tenga en cuenta que las compras a otros países tienen un detalle que puede comerse por completo el descuento de Black Friday: es el envío internacional, pensando en el costo, por ejemplo, de un casillero. Entonces, vale la pena mirar si ese producto de tecnología o ropa vale lo mismo comprarlo por fuera con el envío que hacer la compra en su propio país.

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Ventajas de comprar en tienda física en Black Friday

Por otra parte, ir directamente a las tiendas físicas es una opción a la que muchos clientes siguen recurriendo por tener la tranquilidad de ver, tocar, y revisar el producto que están llevando con ellos.

Además, en algunos negocios ofrecen descuentos para quienes se acerquen a sus sedes a comprar o incluso ofrecen descuento si pagan en efectivo o algún pago sin intereses si pagan con alguna tarjeta.

Entre las ventajas de las compras en tienda física están:

Entrega inmediata del producto

del producto Confianza en la calidad del producto

Atención personalizada

Dentro de las desventajas se encuentra el tiempo para realizar las compras, al ser una fecha tan esperada, las filas aumentan y, al tener una cantidad limitada de unidades, es posible que se agote el producto deseado. Planifique con tiempo sus compras, al igual que su ruta de compras.

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