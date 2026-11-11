De la Espriella confirmó sometimiento de alias ‘Chapolo’, señalado por atentado a policías en Tolima

El presidente Abelardo De La Espriella, confirmó que Jhan Carlos Rodríguez Mandela, conocido como alias ‘Chapolo’, cabecilla principal de la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de “Iván Mordisco”, se sometió a la justicia junto con otros cuatro integrantes de esa organización.

‘Chapolo’, habría sido uno de los presuntos responsables del atentado, perpetrado en el pasado mes de agosto, en el que acabaron con la vida de dos policías en Ataco, el departamento del Tolima. Según confirmó el ministro de Defensa, (r), Jorge Mora.

En medio de la jornada de empalme territorial, desarrollada en el pasado mes de julio antes de la posesión presidencia, el mandatario De La Espriella viajó al Tolima, y junto a la Gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le advirtió a alias ‘Chapolo’, que iría por él y por los otros integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”, que han generado actos de violencia en esta región del país.

Sin embargo, ‘Chapolo, se entregó a la justicia, en medio de la Ley de Sometimiento que fue sancionada la semana pasada.

Más resultados

El mandatario también confirmó resultados de un operativo en Pacarní, Tesalia, Huila, donde el Ejército Nacional, logró además la incautación de cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y abundante munición.

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