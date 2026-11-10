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10 nov 2026 Actualizado 22:37

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Liga Colombiana

¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana? Fecha y hora

La DIMAYOR confirmó que el horario en el que se realizará y definirá la conformación de los grupos semifinales.

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció la fecha y hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2026-II, instancia que definirá el camino de los ocho equipos clasificados en la lucha por el título del segundo semestre.

El sorteo se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre, a partir de las 5:50 p. m., cuando se conocerá cómo quedarán distribuidos los clubes en los dos grupos de la fase semifinal.

Le puede interesar: Liga colombiana 2026-II: ¿Qué necesitan los equipos para clasificar a los ocho?

¿Dónde ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga?

La transmisión en directo estará disponible a través de las señales del canal oficial de YouTube de la DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial).

También le interesa: Dimayor definió la programación de la fecha definitiva de la Liga colombiana

De esta manera, los equipos clasificados conocerán a sus rivales y comenzarán a proyectar su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga 2026-II, una instancia clave en la definición del campeón del fútbol colombiano.

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