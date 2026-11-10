🔴EN VIVO América de Cali vs. Internacional: siga la semifinal de ida de la Copa Colombia

América de Cali e Internacional se enfrentan este martes 10 de noviembre por el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia 2026. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo.

El conjunto vallecaucano llega en un buen momento futbolístico, con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y la motivación de haber superado con contundencia las rondas anteriores del certamen. En cuartos de final eliminó a Barranquilla FC con un marcador global de 4-0, mientras que en octavos dejó en el camino a Deportivo Pereira (4-1).

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Además, los dirigidos por el equipo técnico escarlata vienen de empatar sin goles frente a Deportivo Cali, en el clásico vallecaucano, y contra Millonarios en El Campín. Una de las novedades para esta etapa es el regreso de Adrián Ramos a las convocatorias, luego de superar algunas molestias físicas.

Por su parte, Internacional buscará aprovechar su condición de local y la altura de Bogotá para conseguir una ventaja antes del partido de vuelta. El equipo capitalino afronta una de las instancias más importantes de su historia reciente y espera hacer valer su capacidad ofensiva para complicar al conjunto visitante.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos en el estadio Metropolitano de Techo favorece al América, que consiguió una victoria 2-0 en su anterior enfrentamiento por Liga.

La serie se definirá el próximo 17 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

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