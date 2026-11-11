James Rodríguez marcó su primer gol con Nacional en el empate ante Once Caldas

Atlético Nacional empató 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia 2026. El compromiso tuvo como gran protagonista a James Rodríguez , quien consiguió su primer gol con la camiseta del conjunto verdolaga y dejó la serie igualada de cara al encuentro de vuelta.

El equipo local abrió el marcador al minuto 38 por intermedio de Felipe Gómez, quien conectó de cabeza un centro dentro del área para vencer al arquero de Nacional. Previamente, al minuto 31, Once Caldas había celebrado una anotación que posteriormente fue anulada por fuera de lugar.

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El encuentro tuvo un cierre de segundo tiempo marcado por las expulsiones. Al minuto 75, Felipe Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto manizaleño con diez jugadores. Cinco minutos después, Elías Cabrera también vio la tarjeta roja directa en Atlético Nacional, luego de que el árbitro revisara la acción en el VAR y modificara su decisión inicial.

Con diez futbolistas por cada equipo, Nacional encontró el empate al minuto 82. James Rodríguez apareció para marcar su primer tanto con la camiseta verdolaga y establecer el 1-1 definitivo en Manizales. El mediocampista colombiano aprovechó la oportunidad para estrenarse como goleador del equipo antioqueño en un compromiso decisivo de la Copa Colombia.

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De esta manera, la semifinal quedó completamente abierta. Once Caldas y Atlético Nacional tendrán que definir al clasificado a la final en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El conjunto verdolaga buscará aprovechar su condición de local para conseguir el tiquete a la final, mientras que el equipo blanco intentará dar el golpe como visitante. Tras el empate en Palogrande, ambos llegan con las mismas posibilidades de avanzar.

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