Lucas González pide coherencia a Lorenzo: “Nuestros jugadores tienen que ir o el club es sancionado”

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, expresó su malestar contra Néstor Lorenzo, a quien le pidió coherencia con algunos criterios en el momento de realizar la convocatoria para la Selección Colombia, que la próxima semana disputará el primero de sus dos juegos amistosos frente a Chile.

González, tras la victoria 4-3 sobre el Pereira, cuestionó la supuesta permisividad de Lorenzo para no convocar al portero Álvaro Montero, quien estará disputando las semifinales de la Copa Argentina con Boca Juniors el próximo sábado, situación que no ocurrió con Nacional, de donde fueron citados Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, perdiéndose la semifinal de Copa Colombia ante el Once Caldas.

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente la Selección absoluta, porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan con la Selección nacional, lo hacen porque se lo merecen y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales”, lamentó González.

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El bogotano fue más allá: “Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, que se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir, porque sino el club es sancionado. Hay que encontrar una forma de que esto no pase”.

De igual manera, recordó que también perderán jugadores por convocatorias a las Selecciones Colombia Sub-20 y Sub-17. “Se junta con que también hay convocatoria de la Selección Sub-20 y de la Selección Sub-17, perdemos nosotros, no sé si son ocho o nueve jugadores que están con nosotros en el primer equipo, y como club no podemos hacer nada más que simplemente adaptarnos a lo que tenemos”, manifestó.

Al respecto, Lucas concluyó: “Lo vamos a hacer (adaptarse), somos Atlético Nacional y vamos a intentar ganar siempre el siguiente partido con los jugadores que tenemos, pero evidentemente es una desventaja importante, sobre todo para enfrentar la semifinal de Copa que tenemos aquí el martes a la vuelta de la esquina”.