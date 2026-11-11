Panelo Valencia, tras el empate ante Nacional en Copa: “El equipo está para grandes cosas”

Once Caldas y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el estadio Palogrande, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia. Después del compromiso, Carlos Alberto ‘Panelo’ Valencia, DT local, hizo un balance positivo de la presentación de su equipo y destacó el desempeño del conjunto manizaleño; sin embargo, reconoció que la falta de eficacia terminó condicionando el resultado.

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El entrenador consideró que Once Caldas tuvo un primer tiempo destacado, en el que consiguió someter a su rival y generar varias oportunidades de gol. No obstante, lamentó que sus jugadores no pudieran concretar las opciones creadas. “Si nosotros hubiéramos tenido más eficacia, hubiéramos aprovechado más las oportunidades, el partido hubiera sido de otra forma”, señaló.

Valencia también explicó las diferencias entre el rendimiento de su equipo en ambas etapas. Para el segundo tiempo, Once Caldas perdió parte de la presión alta que había complicado a Nacional y comenzó a tomar decisiones apresuradas con el balón, explicó Valencia. El técnico reconoció que esa situación permitió que el conjunto verdolaga encontrara espacios y terminara consiguiendo el empate.

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Sobre las modificaciones y la gestión táctica, argumentó que inicialmente tenía previsto realizar los cambios cuando su equipo estuviera en ventaja. También destacó que la intención siempre fue mantener la propuesta ofensiva. “Acá lo más importante es que el equipo físicamente y futbolísticamente ha propuesto, ha mirado a los equipos a los ojos, ningún equipo nos ha sometido”, afirmó.

Finalmente, el entrenador dejó un mensaje de confianza sobre el presente del equipo manizaleño y sus aspiraciones en la temporada: “Once Caldas fue un equipo que demostró que está para grandes cosas”.

Ahora, Once Caldas deberá preparar el partido de vuelta frente a Atlético Nacional el próximo martes 12 de noviembre, en el que se definirá cuál de los dos equipos consigue el tiquete a la final de la Copa Colombia.