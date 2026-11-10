Pronóstico IDEAM para esta semana: lista de regiones con fuertes lluvias del 9 al 13 de noviembre

¿Lloverá o hará sol en Colombia? IDEAM revela pronóstico del clima para el 25, 26, 27 y 28 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado advirtiendo una semana con alta nubosidad y precipitaciones severas en gran parte del país.

De acuerdo con la entidad, las condiciones nubosas prevalecerán en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con acumulados significativos en zonas de Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del sur y occidente del país.

Según el IDEAM, el comportamiento de las lluvias variará a lo largo de la semana.

¿Cómo estará el clima en Bogotá esta semana?

En el caso de la capital, el IDEAM indicó que las temperaturas mínimas oscilarían entre 7 y 12 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 19 y 23 °C.

Pronóstico diario de lluvias en Colombia

Lunes 9 de noviembre

La semana inició con lluvias fuertes en el occidente, especialmente en Chocó, el occidente de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Se prevé lluvias moderadas en Antioquia, el Eje cafetero, el centro y sur de la región Andina, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Tiempo seco: Predominará en amplios sectores de La Guajira, Atlántico, el norte de Bolívar, el centro de la región andina y zonas de la Orinoquía.

Predominará en amplios sectores de La Guajira, Atlántico, el norte de Bolívar, el centro de la región andina y zonas de la Orinoquía. Temperaturas máximas: Cucuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Barranquilla, Montería. Santa Marta y Valledupar: entre 33 y 37 °C;

Cucuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Barranquilla, Montería. Santa Marta y Valledupar: entre 33 y 37 °C; Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Martes 10 de noviembre

De acuerdo con el IDEAM, persistirán las lluvias fuertes en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y el sur del país. Las lluvias moderadas se concentrarán en Antioquia, el Eje Cafetero, el sur del país y el piedemonte amazónico.

Tiempo seco: en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, el norte de Bolívar y Sucre, así como en zonas del centro y oriente del país.

en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, el norte de Bolívar y Sucre, así como en zonas del centro y oriente del país. Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Valledupar: entre 34 y 38 °C; Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Miércoles 11 de noviembre

Para la mitad de semana se pronostican precipitaciones fuertes en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, el occidente, suroccidente, Caquetá y el suroriente. Las lluvias moderadas afectarán la región Andina, Amazonía, el sur de la Orinoquía y el sur del Caribe.

Tiempo seco: principalmente en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y sectores del norte de Bolívar.

principalmente en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y sectores del norte de Bolívar. Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Barranquilla, Santa Marta y Valledupar: entre 33 y 37 °C; Bogotá: entre 20 y 24 °C.

Jueves 12 de noviembre

Las precipitaciones fuertes se concentrarán en las regiones Pacífica y Andina (Chocó, Antioquia y departamentos del centro), además del suroriente. Se prevén lluvias moderadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare.

Tiempo seco: Los acumulados más bajos de precipitación se esperan en sectores del extremo norte del país, particularmente en La Guajira y el norte de Magdalena, así como en algunas zonas del oriente del territorio nacional.

Los acumulados más bajos de precipitación se esperan en sectores del extremo norte del país, particularmente en La Guajira y el norte de Magdalena, así como en algunas zonas del oriente del territorio nacional. Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Santa Marta: entre 32 y 36 °C; Bogotá: entre 20 y 24 °C.

Viernes 13 de noviembre

El cierre de la semana presentará lluvias fuertes en el occidente, norte, sur y oriente del país. Las lluvias moderadas se registrarán en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

Tiempo seco: Se esperan acumulados bajos o nulos de precipitación en sectores del centro y suroriente del país. Esta condición no implica necesariamente ausencia total de lluvias en los departamentos mencionados.

Se esperan acumulados bajos o nulos de precipitación en sectores del centro y suroriente del país. Esta condición no implica necesariamente ausencia total de lluvias en los departamentos mencionados. Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Santa Marta y Valledupar: entre 31 y 36 °C; Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Conviene mencionar que ciudades como Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar también experimentarán altas temperaturas, situándose generalmente entre los 31 y 37 °C según el día.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: