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10 nov 2026 Actualizado 02:06

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Pronóstico IDEAM para esta semana: lista de regiones con fuertes lluvias del 9 al 13 de noviembre

El IDEAM emitió una alerta por lluvias de alta intensidad en varias regiones del país. Conozca el reporte oficial para los próximos días

¿Lloverá o hará sol en Colombia? IDEAM revela pronóstico del clima para el 25, 26, 27 y 28 de agosto

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado advirtiendo una semana con alta nubosidad y precipitaciones severas en gran parte del país.

De acuerdo con la entidad, las condiciones nubosas prevalecerán en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con acumulados significativos en zonas de Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del sur y occidente del país.

Según el IDEAM, el comportamiento de las lluvias variará a lo largo de la semana.

¿Cómo estará el clima en Bogotá esta semana?

En el caso de la capital, el IDEAM indicó que las temperaturas mínimas oscilarían entre 7 y 12 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 19 y 23 °C.

Pronóstico diario de lluvias en Colombia

Lunes 9 de noviembre

La semana inició con lluvias fuertes en el occidente, especialmente en Chocó, el occidente de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Se prevé lluvias moderadas en Antioquia, el Eje cafetero, el centro y sur de la región Andina, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

  • Tiempo seco: Predominará en amplios sectores de La Guajira, Atlántico, el norte de Bolívar, el centro de la región andina y zonas de la Orinoquía.
  • Temperaturas máximas: Cucuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Barranquilla, Montería. Santa Marta y Valledupar: entre 33 y 37 °C;
  • Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Martes 10 de noviembre

De acuerdo con el IDEAM, persistirán las lluvias fuertes en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y el sur del país. Las lluvias moderadas se concentrarán en Antioquia, el Eje Cafetero, el sur del país y el piedemonte amazónico.

  • Tiempo seco: en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, el norte de Bolívar y Sucre, así como en zonas del centro y oriente del país.
  • Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Valledupar: entre 34 y 38 °C; Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Miércoles 11 de noviembre

Para la mitad de semana se pronostican precipitaciones fuertes en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, el occidente, suroccidente, Caquetá y el suroriente. Las lluvias moderadas afectarán la región Andina, Amazonía, el sur de la Orinoquía y el sur del Caribe.

  • Tiempo seco: principalmente en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y sectores del norte de Bolívar.
  • Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Barranquilla, Santa Marta y Valledupar: entre 33 y 37 °C; Bogotá: entre 20 y 24 °C.

Jueves 12 de noviembre

Las precipitaciones fuertes se concentrarán en las regiones Pacífica y Andina (Chocó, Antioquia y departamentos del centro), además del suroriente. Se prevén lluvias moderadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare.

  • Tiempo seco: Los acumulados más bajos de precipitación se esperan en sectores del extremo norte del país, particularmente en La Guajira y el norte de Magdalena, así como en algunas zonas del oriente del territorio nacional.
  • Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Santa Marta: entre 32 y 36 °C; Bogotá: entre 20 y 24 °C.

Viernes 13 de noviembre

El cierre de la semana presentará lluvias fuertes en el occidente, norte, sur y oriente del país. Las lluvias moderadas se registrarán en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

  • Tiempo seco: Se esperan acumulados bajos o nulos de precipitación en sectores del centro y suroriente del país. Esta condición no implica necesariamente ausencia total de lluvias en los departamentos mencionados.
  • Temperaturas máximas: Cúcuta y Neiva: entre 34 y 38 °C; Santa Marta y Valledupar: entre 31 y 36 °C; Bogotá: entre 19 y 23 °C.

Conviene mencionar que ciudades como Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar también experimentarán altas temperaturas, situándose generalmente entre los 31 y 37 °C según el día.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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