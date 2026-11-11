Policía Nacional abrió convocatoria para docentes 2027-01: ¿Qué perfiles buscan y cómo inscribirse?

La Policía Nacional de Colombia anunció la entrada en vigencia de una nueva convocatoria, a través de la cual busca vincular docentes para liderar los programas académicos de la institución en diferentes modalidades.

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En esta ocasión se buscan profesores en una convocatoria abierta para dictar clases presenciales en los diferentes programas que maneja la Sede Universitaria Escuela de Carabineros Rafael Núñez (ESRAN), ubicada en Corozal, Sucre.

Convocatoria docentes Policía Nacional 2026

La Sede Universitaria Escuela de Carabineros Rafael Núñez busca docentes interesados en vincularse a este centro de enseñanza de la Policía a través de las modalidades de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra.

Según la escuela, la convocatoria está dirigida a profesionales de la educación comprometidos con la excelancia académica y el fortalecimiento de la educación policial, enfocados en el adecuado desempeño ético, la presentación de resultados, valores como el trabajo en equipo y el empleo de herramientas tecnológicas e informáticas.

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La institución señaló que los participantes deben contar con disponibilidad de tiempo durante la semana para el desarrollo de actividades académicas según la programación y necesidades de los programas con los que cuenta la escuela.

Adicionalmente, la escuela informó que quienes se vinculen con docentes de tiempo completo o medio tiempo podrán, además de las actividades de docencia, participar de labores como:

Investigación.

Tutorías temáticas y metodológicas.

Proyección social, seguimiento a egresados, evaluación y autoevaluación de programas académicos.

Apoyo a la gestión y al fortalecimiento curricular, especialmente en los procesos de renovación de los programas.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria de docentes de la Policía?

Para conocer más detalles sobre la convocatoria, la cual está abierta desde el 30 de octubre y va hasta el 13 de noviembre de 2026, y cómo llevar a cabo el proceso de inscripción, la ESRAN habilitó la línea de WhatsApp 321 645 6807.

Las personas interesadas en sumarse a la escuela desde la docencia pueden comunicarse con la institución a través de este número telefónico para así conocer los detalles específicos, así como los requisitos documentales.

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