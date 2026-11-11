Habitantes en Belalcázar, San José y Anserma, esperan recursos del gobierno para la reconstrucción

Caldas

Belalcázar es el tercer municipio más afectado por el terremoto de agosto pasado, allí su alcalde Fabio Andrés Ramírez, explica que preocupa la reconstrucción del casco urbano, por eso ha intentado tener acercamientos con el Fondo milagro, pero no ha sido posible.

“Han llegado subsidios a los afectados, hemos hecho algunos acercamientos con el Fondo milagro para empezar a gestionar una de las principales preocupaciones que tenemos y es la reconstrucción urbana por sus características. Normalmente, son casas de más de 200 metros cuadrados y hoy buscamos el mecanismo para generar una vivienda similar y no de interés social, pero debemos tener la hoja de ruta de la mano del fondo. Planteamos hace dos meses y medio un proyecto de 40 viviendas en la zona urbana, pero la alcaldía no cuenta con un lote para ubicarlas. Registramos unas 98 familias que perdieron totalmente sus casas y 980 damnificados”.

Agrega que “la semana pasada quedamos en reunirnos, pero uno de los delegados no pudo aterrizar en Manizales, entonces agendamos nuevamente. Mientras tanto, avanzamos con el apoyo de la gobernación y privados y de esa manera, ya entregamos cuatro viviendas rurales, donde es más fácil construir inspeccionando bien el lugar. Del mismo modo, la estación de bomberos colapsó y los estudios están terminando, es un compromiso que hizo la gobernación y con Procaldas, avanzamos en la reconstrucción del colegio El Águila”.

Situación en San José

Allí han entregado soluciones definitivas a 230 familias y han restaurado, con recursos del municipio, dos instituciones educativas y escenarios deportivos. Jorge Andrés Henao Castaño, alcalde de San José, enfatiza que “hemos concluido las intervenciones para la recuperación del Centro de desarrollo infantil temporal Construyendo sueños que opera bienestar familiar y atenderá a 60 familias”.

Añade que de la misma manera, adelantan trabajos en la recuperación de algunos espacios para que la comunidad retome sus acciones deportivas y culturales. Culmina diciendo que espera del gobierno nacional a través del Fondo milagro, contratar este año la construcción definitiva del centro de desarrollo infantil.

¿Qué ha sucedido en Anserma?

Las obras posteriores al sismo fueron fundamentales para garantizar la vida de los habitantes de Anserma y, días siguientes, se entregaron las ayudas recibidas de diferentes regiones del país, donde llegaron más de 3.000 unidades de emergencia para 8.000 afectados.

Omar Andrés Reina, alcalde de Anserma, cuenta que superado el primer mes comenzaron la etapa de diagnóstico y caracterización para construir viviendas, instituciones educativas, acueductos rurales e infraestructura pública, donde estima que, aproximadamente, $ 400.000 millones costaría la reconstrucción en el mediano y largo plazo.

“Estamos en la fase de entregar insumos y materiales para que la gente adecúe sus casas, hagan el retiro de escombros y se demuelan las que representan una amenaza de colapso. El panorama general muestra que más de 350 afectaciones totales o parciales hay 24 instituciones educativas, más de 160 pérdidas de techo en las casas del Paisaje Cultural Cafetero. Hemos dado a los damnificados, con recursos propios, subsidios de arrendamiento a cerca de 24 familias que estuvieron en el albergue municipal y que luego fueron reubicadas paulatinamente”.

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Por medio del banco de materiales impulsado por el gobierno departamental, 23 soluciones de mejoramiento representado en un kit compuesto por cubiertas, techo y cerramiento se brindaron a las familias para reconstruir los hogares, no obstante, la misma estrategia también la desarrolla el municipio y, próximamente, los habitantes afectados por el sismo recibirán las herramientas. El alcalde Omar, concluye puntualizando que del gobierno nacional solo han recibido el aporte económico de los subsidios de arrendamiento para 51 familias de las 350 reportaron horas después de la emergencia.

A la fecha, el gerente del Fondo milagro Jaime Andrés Uribe ha visitado la ciudad de Manizales y, próximamente, lo hará en Belalcázar, sin embargo, los mandatarios municipales siguen esperando recursos para la etapa de reconstrucción.