Lluvias causan deslizamientos en Manizales, La Merced y Salamina en Caldas

Manizales

Las fuertes lluvias registradas en Manizales y Caldas provocaron un deslizamiento de tierra en la avenida 12 de Octubre (sector del parque Observatorio y la Torre al Cielo) en el barrio Chipre y varios deslizamientos entre Salamina y La Merced

Organismos de socorro, la Secretaría de Infraestructura y Emas retiraron la tierra, árboles y material vegetal caído sobre el corredor vial que conecta la Torre de Chipre con Bellas Artes. Además, desmontaron la estructura metálica del antiguo columpio extremo debido al alto riesgo de colapso.

El departamento atraviesa el pico de precipitaciones de noviembre, lo que mantiene saturados los suelos en zonas de ladera. Diego Rivera- director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales

Un nuevo deslizamiento bloqueó este martes 10 de noviembre la vía La Merced–Salamina, en el sector Santana. Maquinaria de la Gobernación de Caldas y contratistas trabajan para retirar el material y recuperar el paso, afectado días antes por las lluvias.