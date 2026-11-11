¿Cómo puedo afiliar a un familiar a Nueva EPS? Trámite de inclusión de beneficiarios y requisitos. Getty Images/Colprensa

La Nueva EPS es la entidad promotora de salud con mayor cantidad de usuarios en el país. De acuerdo con reportes de la misma entidad y la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), cerca de 11,44 millones de personas aseguradas.

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Dada esta amplia base y la cobertura que tiene la Nueva EPS a lo largo de los territorios del país, es apenas normal que muchas personas se pregunten cómo realizar trámites básicos, siendo uno de ellos la afiliación de familiares al servicio de salud.

¿A quiénes se pueden afiliar como familiares a la Nueva EPS?

De acuerdo con la normativa interna de la Nueva EPS, se considera que las siguientes personas hacen parte del núcleo familiar del afiliado cotizante y, por lo tanto, pueden ser afiliadas:

El cónyuge.

A falta del cónyuge, la compañera o compañero permanente, incluyendo parejas del mismo sexo.

Los hijos menores de 25 años de edad que dependan económicamente del cotizante.

Los hijos de cualquier edad, incapacidad permanente y que dependen económicamente del cotizante.

Los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado, incluyendo parejas del mismo sexo, que se encuentren definidas en los ítems anteriores.

Los hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de la patria potestad o la ausencia de estos, se encuentren hasta tercer grado de consanguinidad del cotizante y dependan económicamente de él.

A falta de cónyuge o compañero o compañera permanente y de hijos, los padres del cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de este.

Los menores de 18 años de edad entregados en custodia por la autoridad competente.

Si en el grupo familiar existen dos cotizantes, podrán afiliar a los padres de alguno de los dos cotizantes.

Requisitos para la afiliación de familiares a Nueva EPS

Entre los documentos básicos que solicita la Nueva EPS para la afiliación de beneficiarios del grupo familiar se encuentran los siguientes:

Tipo de documento según la edad.

Registro civil de nacimiento o, en su defecto, el certificado de nacido vivo para menores de 3 meses.

Registro civil de nacimiento para los mayores de 3 meses y menores de 7 años de edad.

Tarjeta de identidad para mayores de 7 años y menores de 18 años de edad.

Cédula de ciudadanía para los mayores de edad.

Cédula de extranjería, permiso especial, carné diplomático o salvoconducto, según corresponda, para los extranjeros.

Para los migrantes, permiso especial de permanencia.

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Además, según el tipo de vínculo del beneficiario, la entidad solicita algunos de estos soportes:

Cónyuge: Registro civil de matrimonio.

Registro civil de matrimonio. Compañero: convivencia.

convivencia. Menores: custodia legal con la orden judicial.

custodia legal con la orden judicial. Hijos: Registro civil de nacimiento

Paso a paso para afiliar a un familiar a la Nueva EPS

El trámite para afiliar a un familiar como beneficiario en la Nueva EPS se puede realizar en las oficinas de atención al afiliado de la entidad y también a través del portal de Mi Seguridad Social.

Para hacer el proceso a través de internet, siga estos pasos:

Ingrese al portal miseguridadsocial.gov.co Acceda al “Portal Ciudadano” con su usuario y contraseña si lo tiene y, si no, lleve a cabo el proceso de registro. Actualice sus datos complementarios y verifique que su ubicación corresponda a la de los beneficiarios a incluir. En la sección “Inclusión de beneficiarios”, agregue los datos del familiar y adjunte los documentos solicitados. Seleccione las “Declaraciones y autorizaciones” obligatorias para el registro de la novedad. Haga clic en “Confirmar” para finalizar la adición.

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