JEP imputa a ocho exintegrantes de Inteligencia Militar por genocidio de la Unión Patriótica

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes cometidos mientras eran integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica en Bogotá, entre 1985 y 1993.

La decisión hace parte de los Casos 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.

La Sala establece que integrantes de la unidad conocida inicialmente como Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), luego Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y, posteriormente, de la Brigada XX desplegaron dos patrones criminales. El primero estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la UP. El segundo se dirigió contra integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes fueron detenidos, asesinados y en algunos casos desaparecidos forzosamente mientras estaban fuera de combate. Según la Sala, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) conoció de los hechos investigados.

La investigación de la Sala de Reconocimiento expone un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional que recogía información por blancos previamente definidos, hacía seguimientos, producía señalamientos y coordinaba operaciones clandestinas.

La Sala determinó que en el primer patrón se inscribieron 14 hechos con 18 víctimas, y en el segundo determinó la ocurrencia de 13 hechos con 15 víctimas. Ocho antiguos integrantes del Ejército fueron llamados a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica.

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