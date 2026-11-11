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Colombia cerrará 5 embajadas y adelgazará su representación diplomática en el mundo

Caracol Radio conoció en primicia que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella habría definido en las últimas horas cambios sustanciales en la distribución de sus representaciones diplomáticas ante gobiernos extranjeros: se cierran cinco embajadas y ya no habrá funcionarios en el rango de embajador en ocho países.

Le contamos.

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¿Cuáles embajadas cerrarán?

Según los datos conocidos por Caracol Radio, se cerrarían las embajadas en Etiopía, Senegal, Haití, Barbados y Sudáfrica.

Entre tanto, acorde con lo establecido por la Convención de Viena, se mantendrán las embajadas ante los gobiernos de Argelia, Ghana, Malasia, Azerbaiyán, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumania, pero dichas delegaciones serán encabezadas por encargados de Negocios (chargé d’affaires) permanente, quien estará a cargo de las mismas funciones del embajador, aunque reduciendo la intensidad de la relación diplomática con esos países.

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Cambios en otras embajadas

Adicionalmente, en Roma sólo quedará una embajada para representar a Colombia ante el gobierno de Italia, la FAO y la Santa Sede.

En París habrá un sólo embajador para representar al país ante Francia y la UNESCO.

Tras el cierre de la embajada en Sudáfrica, se conservará una oficina en Pretoria, pero que operará como consulado.

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