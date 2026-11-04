Seis de cada siete asesinatos de periodistas quedan impunes, alerta la UNESCO

Informe de la UNESCO sobre la impunidad de los crímenes cometidos hacia periodistas 2026

Ciento ochenta y nueve periodistas fueron asesinados en el mundo entre 2024 y 2025, un 20% más que en el bienio anterior, según el informe que la UNESCO presentó este 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Seis de cada siete casos siguen sin resolverse.

189 periodistas asesinados en dos años

La UNESCO es la encargada de promover la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Por esto, el informe que presenta cada dos años permite conocer en detalle la situación mundial de quienes ejercen el oficio. Esta edición fue presentada por su director general, Khaled El-Enany.

Desde 2006, año en que la entidad comenzó a monitorear el asesinato de periodistas en todo el mundo, se han registrado 1.641 muertes, lo que implica un promedio de una cada cuatro días.

“Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, 189 periodistas, trabajadores de medios y productores de redes sociales que se dedicaban al periodismo fueron asesinados”, señala el informe.

Esta cifra representa un aumento del 20% respecto al periodo 2022-2023, cuando la UNESCO registró 158 asesinatos, siendo el total más alto registrado desde 2014-2015. “Solo en 2025 murieron más periodistas que en cualquier otro año de los últimos ocho años”.

Del mismo modo, el número de periodistas asesinados en el rango de edad de 25 a 29 años aumentó a 20 en el periodo 2024-2025, frente a las 12 muertes registradas en 2022-2023.

Estadística registrada desde el 2006 hasta el 2025, de los casos de asesinatos registrados a nivel mundial Ampliar Estadística registrada desde el 2006 hasta el 2025, de los casos de asesinatos registrados a nivel mundial Cerrar

Las guerras, el mayor riesgo: 127 muertes y 50 por drones

Los conflictos armados representaron el 67% de los asesinatos de periodistas entre 2024 y 2025, con 127 casos. En este mismo periodo se reportaron 50 periodistas que murieron en seis países por ataques de vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones.

“Quince periodistas fueron reportados como asesinados en zonas de conflicto mientras llevaban chalecos de prensa identificables o en vehículos claramente marcados como de prensa”.

En contraste, “los asesinatos en países que no experimentaron conflictos armados en 2024-2025 fueron los más bajos en los últimos 18 años (62 asesinatos)”.

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El periodo 2024-2025 también registró el porcentaje más bajo de periodistas mujeres asesinadas en más de una década, con 14 casos. Sin embargo, las zonas de conflicto siguen siendo un factor de riesgo determinante: 13 de ellas, el 93%, fueron asesinadas en países que enfrentan conflictos armados.

Los periodistas a menudo son atacados, detenidos, acosados o asesinados debido a los temas que cubren, a las personas o entidades sobre las que informan y a los intereses que su información puede afectar:

- 104 asesinatos de periodistas que cubrían conflictos.

- 38 asesinatos de periodistas que informaban sobre política general.

- 22 asesinatos de periodistas que abordaban la actividad criminal y la corrupción, pero también temas como deportes o entretenimiento.

“En 2022-2023, seis periodistas fueron asesinados por su cobertura ambiental, en comparación con ocho en 2020-2021”, resalta el informe.

¿Dónde es más peligroso ejercer el periodismo?

Durante 2024-2025, la región de los Estados Árabes registró el mayor número de periodistas asesinados, con 97 casos, seguida de América Latina y el Caribe, con 37. Asia y el Pacífico registró 34 asesinatos, mientras que Europa Central y del Este sumó 14.

Estadística registrada de los crímenes contra periodistas por regiones entre el 2024-2025 Ampliar Estadística registrada de los crímenes contra periodistas por regiones entre el 2024-2025 Cerrar

La impunidad sube por primera vez desde 2012

Otro de los aspectos relevantes del informe es la tasa global de impunidad, que subió un punto porcentual, del 85% al 86%. Es el primer aumento desde que la UNESCO comenzó a medirla en 2012, lo que supone un retroceso en la lucha contra la impunidad.

“Seis de cada siete asesinatos siguen sin resolverse”.

Entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de octubre de 2025 se registraron 774 asesinatos de periodistas en países que no estaban en conflicto armado. Para 2026, 177 de estos casos se habían resuelto, 447 estaban en curso o sin resolver y, en 150 casos, la UNESCO no recibió información sobre el estado judicial.

A nivel regional, los Estados Árabes siguen teniendo la tasa de impunidad más alta por el asesinato de periodistas, con un 98%: solo 8 casos se han resuelto.

“Asia y el Pacífico fue la única región donde la tasa de impunidad bajó, al 88%, con 49 casos resueltos”.

Así se encuentran las demás regiones:

- África: la tasa de impunidad subió por primera vez en seis años, al 83%, con 29 casos resueltos.

- Europa Central y del Este: la tasa de impunidad pasó del 59% en 2024 al 65% en 2026.

- Europa Occidental y América del Norte: registraron una tasa de impunidad del 50%, un aumento de un punto porcentual desde 2024 y de siete puntos desde 2022.

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América Latina y Colombia en el informe

América Latina y el Caribe fue la segunda región más letal para la prensa en 2024-2025, con 37 periodistas asesinados. Además, su tasa de impunidad subió un punto porcentual, hasta el 78%, niveles similares a los registrados en 2022.

Colombia aparece entre los países que reportaron medidas para proteger a la prensa.

“Colombia informó sobre la creación de un fondo para la seguridad de las periodistas mujeres, el Fondo para la Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas Mujeres Víctimas de Violencia de Género en 2024”, señala el documento.

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Qué están haciendo los Estados

Treinta y ocho estados han proporcionado información sobre sus acciones para promover la seguridad de los periodistas y combatir la impunidad por los crímenes contra ellos. Países como Brasil, Eslovaquia, Países Bajos, Ucrania y Colombia han implementado comités, protocolos y mecanismos para proteger a periodistas en diferentes contextos.

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