Delegaciones de 18 países conocieron en Medellín sus avances en gestión catastral. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín fue escenario del XVII Simposio y la XII Asamblea del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI). El encuentro internacional reunió a más de 450 participantes de 18 países para intercambiar experiencias sobre la gestión catastral, el desarrollo tecnológico y la innovación al servicio de la ciudadanía.

Durante el evento, representantes de organismos internacionales, autoridades catastrales y empresas conocieron las estrategias que implementa el Distrito para mejorar la administración de la información del territorio y fortalecer los procesos de planificación urbana.

Entre las herramientas presentadas estuvo la Oficina Virtual de Catastro, una plataforma que centraliza la información catastral de Medellín. El espacio web le permite a los ciudadanos realizar solicitudes en línea y acceder a diferentes aplicaciones del sistema de información geográfica SIGMA.

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Herramienta satelital ha permitido prevenir 110 procesos constructivos en Medellín

Otro de los proyectos destacados fue Control-SAT, una herramienta que utiliza imágenes satelitales para hacer seguimiento al territorio. Otra de sus funciones es prevenir construcciones irregulares y detectar posibles infracciones urbanísticas.

De acuerdo con la información de la Administración Distrital, esta tecnología ha permitido prevenir alrededor de 110 procesos constructivos y detectar 1.079 posibles infracciones urbanísticas.

El encuentro también permitió conocer cómo se desarrollan los procesos catastrales en otros países y compartir experiencias para fortalecer la gestión del territorio. Con herramientas que faciliten el acceso a información actualizada y contribuyan a la toma de decisiones.