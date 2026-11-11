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11 nov 2026 Actualizado 15:27

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Aerocivil revela que emergencia en El Dorado estaría relacionada con fallas en red de comunicaciones

El hallazgo contrasta con la explicación que la entidad entregó ante la Procuraduría, donde atribuyó la novedad a una indisponibilidad del software de INDRA.

Aeropuerto El Dorado y logo de la Aerocivil. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Aerocivil

Aeropuerto El Dorado y logo de la Aerocivil. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Aerocivil

Aeropuerto El Dorado y logo de la Aerocivil. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Aerocivil
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Un informe de la conocido por Caracol Radio revela detalles de la emergencia con los radares de El Dorado el 4 de noviembre. El documento técnico completo advierte indicios de degradación en la red de comunicaciones del centro de control, lo que habría llevado a que se congelaran las pantallas.

La novedad reapareció mientras se probaban servicios asociados a San Andrés y las posiciones se estabilizaron tras suspender esas actividades. La Aerocivil sigue investigando la causa raíz.

Noticia en desarrollo...

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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