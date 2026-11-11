Aerocivil revela que emergencia en El Dorado estaría relacionada con fallas en red de comunicaciones

Un informe de la conocido por Caracol Radio revela detalles de la emergencia con los radares de El Dorado el 4 de noviembre. El documento técnico completo advierte indicios de degradación en la red de comunicaciones del centro de control, lo que habría llevado a que se congelaran las pantallas.

La novedad reapareció mientras se probaban servicios asociados a San Andrés y las posiciones se estabilizaron tras suspender esas actividades. La Aerocivil sigue investigando la causa raíz.

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