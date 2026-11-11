Gobernador de La Guajira invita a SpaceX a explorar Puerto Bolívar para lanzamientos espaciales

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, invitó públicamente a la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, a explorar Puerto Bolívar como un posible punto para desarrollar operaciones de lanzamiento espacial.

La invitación fue realizada a través de una publicación en redes sociales, en la que el mandatario destacó las condiciones geográficas y de infraestructura de esta zona del departamento.

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“@elonmusk, como gobernador de La Guajira, Colombia, invito a SpaceX a explorar Puerto Bolívar: baja latitud, azimuts de lanzamiento favorables, clima seco durante todo el año y una infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria”, señaló Aguilar.

El gobernador también aseguró que, junto con el presidente Abelardo de la Espriella, el departamento está preparado para avanzar en una iniciativa de este tipo y planteó la posibilidad de convertir a La Guajira en una puerta de entrada de América Latina hacia las actividades espaciales.

La propuesta, según explicó Aguilar, está relacionada con las condiciones de Puerto Bolívar, operado históricamente para la exportación de carbón y que cuenta con conexión ferroviaria y aeropuerto, además de su ubicación cercana a la línea ecuatorial.

El mandatario sostuvo que esta ubicación permitiría aprovechar la rotación terrestre para reducir el combustible requerido en los lanzamientos, una condición que, según indicó, ha sido considerada por otros países y regiones que han promovido programas aeroespaciales.

Respaldo desde el Gobierno Nacional

La propuesta también recibió un mensaje de respaldo desde el Gobierno Nacional. La Consejera Presidencial para las Regiones, Valerie Lafaurie García, citó la publicación del gobernador y manifestó: “Nosotros estamos listos”, en referencia a la posibilidad de avanzar en esta iniciativa.

La compañía, con sede en Estados Unidos, desarrolla operaciones de lanzamiento desde instalaciones ubicadas en otros territorios, entre ellos Florida y Texas.