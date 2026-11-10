Tabla de posiciones Liga colombiana: Junior venció a Cúcuta y cerró la fecha 18

La fecha 18 de la Liga llegó a su final con el compromiso entre Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo, disputado este lunes 9 de noviembre en el estadio Romelio Martínez. El conjunto rojiblanco se quedó con la victoria por 2-0 y cerró la jornada con tres puntos, gracias a los goles de Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez. Con este resultado, Junior fortaleció su posición en la tabla, mientras que el equipo motilón no consiguió sumar en su visita a Barranquilla.

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Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Boyacá Chicó consiguió una victoria por 2-1 frente a Internacional de Bogotá en el estadio La Independencia de Tunja y dejó al equipo capitalino sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El conjunto bogotano comenzó ganando gracias a un autogol de Cristian Blanco al minuto 33. Sin embargo, el equipo boyacense, que ya perdió la categoría, reaccionó y encontró el empate antes del descanso, cuando Juan Díaz Mena convirtió un penalti al minuto 44.

En la segunda parte, el mismo Díaz Mena volvió a hacerse presente desde el punto blanco y, al minuto 59, marcó el segundo tanto para sellar la remontada del Boyacá Chicó. Con este resultado, Inter de Bogotá se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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Fortaleza 0-3 Independiente Medellín

Independiente Medellín está consiguiendo una importante victoria parcial frente a Fortaleza en el estadio de Techo, en un compromiso que todavía se encuentra en desarrollo.

El equipo antioqueño abrió el marcador al minuto 16 por intermedio de Yony González, quien adelantó al DIM en el primer tiempo. Posteriormente, al minuto 56, un autogol de Ramírez amplió la diferencia y le permitió al conjunto visitante tomar una ventaja de dos goles.

Con una gran asistencia de Jackson Martínez, Esneyder Mena apareció para definir y marcar el tercer gol de Independiente Medellín, que amplió su ventaja a 3-0 frente a Fortaleza.

Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Once Caldas venció 1-0 a Águilas Doradas en el Estadio Palogrande Manizales. Dayro Moreno anotó el único gol del partido, a los 90+4 minutos, un tiro libre al borde del área que se desvió en el camino y dejó sin chances al portero Jorge Soto.

El Blanco Blanco había desperdiciado un lanzamiento desde el punto penalti a los 51 minutos, luego de una falta sobre Andrés Colorado. El lanzamiento lo asumió Felipe Gómez, enviando su remate por encima del travesaño.

Nacional 4-3 Deportivo Pereira

Atlético Nacional derrotó 4-3 al Deportivo Pereira en un auténtico partidazo disputado en el estadio Atanasio Girardot. Los goles del equipo Verdolaga fueron obra de Alfredo Morelos, en dos oportunidades, William Tesillo y Yimmy Gómez en propia puerta; por la visita convirtieron Fabio Delgado, Marco Pérez desde el punto penalti y Jorge Bermúdez.

América de Cali 0-0 Deportivo Cali

América de Cali y Deportivo Cali empataron 0-0 en el estadio Pascual Guerrero. El juego careció de grandes ocasiones de gol, aunque el Escarlata estuvo más cerca, con una anotación de Tomás Ángel, invalidad por fuera de lugar del mismo Ángel al comienzo de la acción.

Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto

Independiente Santa Fe protagonizó una de las goleadas de la jornada tras imponerse 5-0 a Deportivo Pasto en el estadio El Campín. El conjunto cardenal fue ampliamente superior y tuvo en Hugo Rodallega a su gran figura, luego de marcar un triplete. Franco Fagúndez también se reportó en el marcador y Luis Caicedo anotó en propia puerta. Con este resultado, el equipo bogotano dio un paso importante en su clasificación a los cuadrangulares.

Jaguares 0-4 Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga consiguió una contundente victoria en Montería tras golear 0-4 a Jaguares de Córdoba. El partido quedó condicionado desde el minuto 8 por la expulsión del arquero Franklin Mosquera, situación que dejó al conjunto local con diez jugadores durante gran parte del compromiso. Brandon Caicedo abrió el marcador desde el punto penal y posteriormente firmó su doblete, mientras que Rafael Bustamante anotó en propia puerta y Fabián Sambueza sentenció el resultado.

Deportes Tolima 2-1 Millonarios

Deportes Tolima consiguió una victoria fundamental en el estadio Manuel Murillo Toro y mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Millonarios comenzó ganando con un espectacular tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado al minuto 8, pero Ever Valencia igualó desde el punto penal y Kelvin Flórez completó la remontada antes del descanso. Con este resultado, el equipo pijao llegó a 26 puntos, mientras que el conjunto embajador se quedó con 27 y tendrá que definir su clasificación en la última jornada.

Alianza FC 1-2 Llaneros

Llaneros FC cerró la jornada dominical con una victoria 2-1 frente a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Juan Castilla abrió el marcador para los visitantes al minuto 16, pero Misael Martínez consiguió el empate parcial cuatro minutos después. Antes del descanso, Jhon Vásquez convirtió desde el punto penal y le devolvió la ventaja al conjunto llanero, que logró mantener el resultado durante la segunda mitad.

Junior 2-0 Cúcuta Deportivo

Junior tomó la iniciativa y encontró la ventaja al minuto 35, cuando Guillermo Paiva aprovechó un centro de Bryan Castrillón desde el sector derecho para conectar un potente cabezazo y vencer al arquero Federico Abadía. En el inicio del segundo tiempo, Teófilo Gutiérrez ingresó por Francisco Fydriszewski y apenas cuatro minutos después amplió la diferencia, tras una acción colectiva que tuvo la asistencia de Jermein Peña. Cúcuta intentó reaccionar por medio de un penal que fallaría Jaime Peralta al minuto 87′, no encontró los caminos para descontar y terminó cediendo los tres puntos en el Romelio Martínez.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana