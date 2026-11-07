🔴 EN VIVO Once Caldas Vs. Águilas Doradas por un lugar en los 8: Siga la transmisión del partido

El estadio Palogrande de Manizales recibe un duelo clave para la clasificación a los cuadrangulares finales.

Este sábado el Once Caldas recibe en el Estadio Palogrande a Águilas Doradas, en uno de los duelos clave de la jornada. El duelo corresponde a la fecha 18 y quien gane tiene un pie dentro de los cuadrangulares semifinales.

Así llegan los equipos

El ‘Blanco Blanco’ es noveno con 24 puntos y viene de ganarle por la mínima diferencia a Alianza Valledupar. Además, en Copa Colombia lograron vencer a Santa Fe y se clasificaron a las semifinales, en las cuales enfrentará al Atlético Nacional.

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Por parte de Águilas Doradas, el equipo ocupa el octavo lugar con 25 unidades y está a un paso de asegurar su cupo en la fiesta de los ocho. Su más reciente duelo lo ganó, también por 1-0, frente a Fortaleza.

Este es uno de los duelos más atractivos de la fecha, pues enfrenta al octavo y al noveno y puede ser el partido que defina su clasificación o eliminación a los ocho mejores.

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