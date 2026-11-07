🔴EN VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira: transmisión y minuto a minuto del partido

El Estadio Atanasio Girardot recibirá el duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026 - II, este sábado a las 6:10 p. m.. Este duelo es vital para el equipo antioqueño, pues son lideres con 35 unidades, pero tiene a sus dos perseguidores más cercanos (América y Cali) a uno y a tres puntos.

Presente de ambos equipos

El conjunto local viene de empatar en un partido importantísimo frente a Bucaramanga. El duelo terminó 1-1 con goles de penalti para ambos equipos y dejó la lucha por el liderato abierta. Los otros equipos que siguen en búsqueda del punto invisible son el América y el Deportivo Cali, equipos que en esta misma jornada se enfrentarán entre sí.

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Para el Pereira, es un duelo que para la presente temporada no representa mucho, pues no compiten por nada en ninguna tabla. Sin embargo, para el equipo de Alexis Márquez, es importante seguir sumando para mantener su promedio de cara a la temporada 2027.

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