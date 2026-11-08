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08 nov 2026 Actualizado 01:05

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🔴 EN VIVO América de Cali vs Deportivo Cali: transmisión y minuto a minuto del clásico vallecaucano

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Ambos equipos siguen en carrera para conseguir el punto invisible.

Este sábado, a las 8:15PM, América de Cali recibirá en el Pascual Guerrero a su clásico rival, el Deportivo Cali. Ambos equipos ya están clasificados y siguen en la lucha por el punto invisible. Además, ambos equipos pueden seguir sumando en la tabla de la Reclasificación.

Así llegan los equipos

El América llega tras empatar 0-0 contra Millonarios en El Campin. Actualmente es segundo con 35 puntos y ya tiene asegurado su cupo en los ocho mejores, además, se mantiene en la lucha por ser uno de los dos equipos que llegue a los cuadrangulares con punto invisible.

En caso tal de que la Mechita logre el triunfo, asegura estar entre los dos primeros del campeonato y deja al Cali sin posibilidades del punto.

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En cuanto al conjunto Azucarero, es tercero con dos puntos menos que su clásico rival. A falta de dos fechas sigue peleando por los primeros lugares y en reclasificación son cuartos a tres puntos de Santa Fe, actualmente con cupo a los clasificatorios de la Copa Libertadores.

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