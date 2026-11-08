Lucas González, autocrítico pese a triunfo de Nacional: “Ha sido un desastre hoy, el peor partido”

Atlético Nacional derrotó 4-3 a Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot, en juego por la fecha 18 de la Liga colombiana. El triunfo le garantizó al cuadro antioqueño quedarse con el punto invisible y con un cupo a la Copa Libertadores del 2027.

A los 87 minutos del encuentro, los antioqueños caían 2-3 en casa, remontando el compromiso e imponiéndose 4-3. Pese al resultado, el técnico Lucas González expresó su molestia, calificando este, como el peor partido desde que se encuentra al frente del equipo.

“Más que defensivamente en deuda, futbolísticamente en deuda, el partido ha sido un desastre hoy, la verdad es el peor partido que hemos tenido desde que soy el técnico de Atlético Nacional. Se lo he dicho a los jugadores”, comentó en rueda de prensa.

González, añadió: “Afortunadamente lo ganamos, porque tenemos buenos futbolistas y tenemos la mejor hinchada del país, nos han acompañado ellos en el momento que el partido se ha puesto difícil, sentía que podía pasar cuando el partido estaba 2-2, por eso hacemos el cambio de Xavi (Ríos), Juan Manuel (Rengifo) tenía amarilla, estábamos muy vulnerables en las contras”, añadió al respecto.

El bogotano continuó sobre su crítica: “Pero no solamente defensivamente. En el fútbol hacer un deporte continuo, tú no puedes separar el ataque de la defensa, tienes que identificar cuando tu equipo tiene que defender o intentar marcar goles, pero hoy no hemos hecho bien ninguna de las dos, perdíamos el balón y quedábamos muy expuestos”.

Finalmente, el estratega concluyó al respecto sobre su autocrítica: “Lo positivo es que este partido nos pone los pies en la tierra, los cuadrangulares y en las semifinales de Copa tendremos que hacerlo muchísimo mejor para aspirar a llegara esas dos finales”.