Luz Stella Murgas deja Naturgas para asumir la presidencia de la ANDI

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) celebró la elección de Luz Stella Murgas Maya como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), destacando su liderazgo al frente del gremio gasífero y su aporte al fortalecimiento de la seguridad energética del país.

Tras cinco años dirigiendo Naturgas, Murgas asume uno de los principales retos del sector empresarial colombiano y se convierte en la primera mujer en presidir la ANDI en más de ocho décadas de historia. El gremio resaltó que su designación reconoce una trayectoria dedicada a impulsar la inversión, la competitividad y el desarrollo económico.

Durante su gestión en Naturgas, Luz Stella Murgas lideró la participación del sector en los principales debates sobre el futuro energético de Colombia, promoviendo el papel del gas natural como energético estratégico para el abastecimiento, la competitividad empresarial y la calidad de vida de cerca de 36 millones de colombianos.

El presidente del Consejo Directivo de Naturgas, Juan Manuel Rojas, destacó que la dirigente fortaleció la interlocución con el Gobierno, consolidó la voz del sector en momentos clave para el abastecimiento energético y dejó un gremio más fortalecido y preparado para enfrentar los desafíos futuros.

Naturgas también señaló que, bajo su liderazgo, se impulsaron iniciativas para ampliar la disponibilidad de gas natural, promover nuevas inversiones, fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad del suministro para hogares, industrias, comercios y generación eléctrica en el país.