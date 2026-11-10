Banquete del millón por los damnificados del terremoto

Con una destacada trayectoria de 70 años al servicio de las comunidades más vulnerables del país, la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Uniminuto adelantan el lanzamiento oficial de la edición 66 del Banquete del Millón en Cúcuta.

La actividad que busca unir el respaldo de empresarios, gremios y la ciudadanía en general, proyecta una gran jornada de recaudo de fondos destinada a la reconstrucción de las regiones azotadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Giovanni Bolaños, director regional de la Corporación Minuto de Dios, explicó en los micrófonos de Caracol Radio, como esta 66° edición bajo el lema “Amemos a Colombia”, busca tocar corazones de todos los sectores económicos de este departamento.

“El Minuto de Dios ha estado presente desde el día 1 en toda esta tragedia, apoyando y movilizando más de 400 mil ayudas humanitarias de todo el país hacia esos sectores y ahora lo que queremos precisamente es entrar en esa etapa de reconstrucción, por eso, estamos convocando a que todos los colombianos, desde lo que tengan en su corazón, desde lo que esté a su alcance, puedan vincularse con esta obra finalmente, que como ustedes saben, pues es una obra transparente, una obra que ha demostrado resultados, que tiene 70 años en Colombia y que bueno, finalmente pues está para el servicio de todos los colombianos”, explicó Bolaños.

El monto total de recursos de Norte de Santander y del resto del territorio nacional se canalizarán hacia proyectos de infraestructura y educación en los departamentos más perjudicados por el sismo.

“Los recursos van a estar destinados para las zonas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, que se vieron afectadas por el terremoto… desde la corporación ya empezamos la construcción de 29 viviendas en Chocó, en Quibdó, una institución educativa también, un comedor al norte del Valle también y la idea es que sigamos construyendo muchas más viviendas en función de la gente que nos necesita”, detalló el directivo regional.

Para facilitar los aportes de la ciudadanía, la organización dispuso canales virtuales y presenciales a través de plataformas bancarias y puntos de recaudo en todo el país. Quienes deseen sumarse pueden ingresar a los portales oficiales www.banquetedelmillon.org o www.minutodedios.org, donde se encuentran habilitadas las opciones de donación a través de Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Caja Social, giros por Efecty, Servientrega y claves virtuales.

La noche central del Banquete del Millón se llevará a cabo este 26 de noviembre, a las 7 de la noche en el Hotel Casino Internacional, el recibimiento de aportes se mantendrá abierta de manera permanente bajo cualquier rubro de donación.