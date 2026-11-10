¿Junior jugará amistoso contra el Real Madrid en Barranquilla?: esto se sabe

Un partido amistoso entre Junior de Barranquilla y el Real Madrid podría convertirse en uno de los grandes espectáculos deportivos para el estadio Metropolitano. Así lo reveló el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez, quien contó que le planteó la propuesta a Florentino Pérez, presidente del club español.

La iniciativa contempla un encuentro en el ‘Supermetro’, con la posibilidad de que el equipo rojiblanco también viaje a Madrid para disputar un compromiso frente al conjunto español.

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“Entonces le planteé a Florentino un duelo con el Junior en el Supermetro. Entonces le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio, entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid”, contó Gómez.

La idea fue compartida al alcalde Char

El ministro agregó que Pérez respondió que, si se realizaba el encuentro, tendría que ser de doble vía.

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“Entonces me dijo: si lo hacemos, lo hacemos de doble vía, que el Junior venga a Madrid y yo voy a Barranquilla”, relató.

Gómez aclaró que la propuesta todavía no es un hecho, aunque aseguró que ya se la comentó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“No es un hecho, pero ya le conté al alcalde Char y hay que soñar. ¿Qué tal en el nuevo estadio ver a Mbappé?”, expresó el ministro.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la realización de los partidos ni fechas definidas para los posibles encuentros.