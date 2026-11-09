Once Caldas vs. Nacional, por Copa Colombia: prográmese con la ida de las semifinales

Once Caldas vs. Nacional, por Copa Colombia: prográmese con el partido de ida de las semifinales // Colprensa

La Copa Colombia entra en su recta definitiva y este martes 10 de noviembre comenzarán las semifinales con el enfrentamiento entre Once Caldas y Atlético Nacional. El estadio Palogrande de Manizales será el escenario del partido de ida, en el que ambos equipos buscarán conseguir una ventaja para afrontar la vuelta con mayores posibilidades de avanzar a la gran final.

El conjunto antioqueño llega a esta instancia después de superar a Independiente Medellín en los cuartos de final. Los dirigidos por Lucas González se quedaron con el clásico paisa tras imponerse 3-2, resultado que les permitió mantener vivo el objetivo de defender el título conseguido en la edición anterior.

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Por su parte, Once Caldas consiguió su clasificación luego de eliminar a Independiente Santa Fe. El equipo de Manizales se impuso 2-0 en el estadio de Techo, en Bogotá, y ahora tendrá la oportunidad de comenzar la serie semifinal frente a su público.

Nacional, defensor del título

Atlético Nacional afronta esta eliminatoria con la intención de alcanzar una nueva final y seguir ampliando su historia en el certamen. El cuadro verdolaga es el máximo ganador de la Copa Colombia, con ocho títulos, y buscará ratificar su condición de favorito ante un rival que también cuenta con antecedentes importantes en el torneo, del que ha sido subcampeón en dos ocasiones.

El equipo blanco, que nunca ha levantado este trofeo, intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja al compromiso de vuelta y acercarse a la posibilidad de conquistar su primer título en esta competición.

Once Caldas busca un cupo internacional

La clasificación a la final también representa un objetivo importante para Once Caldas en su aspiración de conseguir un cupo a competiciones internacionales. Actualmente, el equipo de Manizales ocupa la sexta posición de la tabla de reclasificación y, de mantenerse en ese lugar, tendría asegurada su clasificación a la fase previa de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, su posición todavía podría verse comprometida por equipos como Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Millonarios, que podrían recortar distancias si clasifican a los cuadrangulares semifinales y continúan sumando puntos. Por eso, avanzar en la Copa Colombia representa una oportunidad para acercarse a un objetivo internacional y disputar el título del certamen.

Prográmese con el partido

Fecha y hora: 10 de noviembre - 8:30 p.m.

Lugar: Estadio Palogrande, Manizalez

Competición: Copa Colombia - Semifinales