Dos ataques contra mujeres en Barranquilla: una fue asesinada, otra resultó herida con arma de fuego

Dos hechos violentos contra mujeres se registraron la tarde de este lunes 9 de noviembre en Barranquilla. El primero ocurrió en el barrio El Limón, donde una mujer de 43 años fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, quien la habría atacado con un arma de fuego en plena vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente se autolesionó con la misma arma. La mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el presunto agresor fue capturado por unidades de la Policía y trasladado a un centro asistencial. Durante el procedimiento fue incautado un revólver.

El segundo caso se registró hacia las 5:20 de la tarde en el barrio Rebolo, donde una mujer que trabajaba como cajera en una tienda Olímpica fue atacada a bala por un sujeto que llegó al establecimiento en una motocicleta junto a otro hombre. El parrillero ingresó al local y le disparó sin mediar palabra. La víctima fue trasladada al Paso Simón Bolívar, donde permanece con pronóstico estable.

Atlántico ya registra 73 mujeres asesinadas en 2026

Con este nuevo homicidio, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante lo corrido de 2026 asciende a 73, de acuerdo con el balance suministrado.

Los dos hechos registrados este lunes son materia de investigación por parte de las autoridades. Mientras tanto, desde la red de mujeres del Atlántico han hecho un llamado urgente al gobierno nacional.