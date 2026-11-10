Florentino Pérez llegaría a Colombia para apoyar a damnificados por terremoto, dice ministro Gómez

Desde Barranquilla, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez, reveló que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, contempla la posibilidad de llegar a Colombia para apoyar a las zonas afectadas por el terremoto mediante iniciativas deportivas.

“Imagínense que Florentino Pérez viene a ayudar a las zonas afectadas en el terremoto con escuelas deportivas patrocinadas por el Real Madrid”, manifestó el funcionario durante su intervención.

Lea también: Administración de Barranquilla asume oficialmente la operación terrestre del aeropuerto Cortissoz

La propuesta busca llevar oportunidades deportivas a las comunidades afectadas a través de escuelas patrocinadas por el reconocido equipo español.

Gómez no entregó detalles sobre una posible fecha para la visita ni sobre los lugares donde funcionarían las escuelas deportivas. Tampoco precisó cuándo podría concretarse esta iniciativa.

La revelación se produjo durante una intervención en la que el ministro también habló de la posibilidad de organizar un partido entre el Junior de Barranquilla y el Real Madrid, como parte de los acercamientos que mencionó con Florentino Pérez.

¿Quién es Florentino Pérez?

Florentino Pérez es un empresario, ingeniero y dirigente deportivo español, reconocido principalmente por ser el presidente del Real Madrid Club de Fútbol (cargo en el que fue reelegido en junio de 2026 hasta el año 2030) y del grupo empresarial ACS.

Es el presidente con más Copas de Europa en la historia del fútbol:

• 7 Copas de Europa / UEFA Champions League

• 7 Mundiales de Clubes / Copas Intercontinentales

• 7 Ligas de España

• 7 Supercopas de España

• 6 Supercopas de Europa

• 3 Copas del Rey