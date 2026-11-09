Ministro Gómez anuncia consensos sobre propuesta del Centro Democrático para el rescate fiscal
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia señaló que escucharán las contrapropuestas de los partidos políticos para construir un texto conciliado antes del primer debate en el Congreso.
“Vamos a llegar a consensos”. Con estas palabras, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez, se refirió al primer borrador de propuesta presentado por el Centro Democrático para la ley de rescate fiscal y manifestó la disposición del Gobierno de construir un texto concertado con las diferentes fuerzas políticas.
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El funcionario explicó que, antes de que la iniciativa llegue a su primer debate en el Congreso de la República, se abrirá un espacio para escuchar las propuestas y observaciones de los partidos políticos.
“Vamos a escuchar las propuestas de los partidos políticos y vamos a llegar al mejor texto posible conciliado para primer debate”, señaló Gómez.
Un mensaje al Fondo Monetario Internacional
El ministro indicó que el propósito es alcanzar acuerdos que permitan avanzar con la iniciativa y enviar un mensaje de responsabilidad fiscal a los organismos financieros internacionales.
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“Lo que queremos es que Colombia mande un mensaje al Fondo Monetario Internacional, a la banca multilateral, de que estamos poniendo la casa en orden, de que estamos juiciosos en esa materia”, expresó.
Gómez insistió en que el objetivo de las conversaciones es encontrar puntos de encuentro entre las distintas propuestas y lograr que el país avance en materia económica.
“Al final, la única conclusión es que queremos que Colombia salga adelante”, puntualizó.
De esta manera, el Gobierno busca abrir un escenario de concertación política alrededor del primer borrador de la propuesta, antes de que comience su discusión formal en el Legislativo.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....