Una mujer murió por una bala perdida durante un ataque sicarial en Barranquilla

Un hombre y una mujer perdieron la vida en hechos relacionados con ataques con arma de fuego en Barranquilla. El caso se registró el domingo 8 de noviembre en el barrio Villate, donde Román Segundo Medina Cabrera, de 40 años, y Zabit Barrios Tobar, de 44, fueron atacados mientras departían e ingerían bebidas embriagantes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y el parrillero disparó contra uno de los hombres. En medio del ataque, una mujer resultó alcanzada por una bala perdida y falleció posteriormente en un centro asistencial. La SIJIN adelanta las investigaciones.

Cifra de mujeres asesinadas asciende a 73

Con la muerte de esta mujer, la cifra de mujeres asesinadas en Barranquilla y el Atlántico asciende a 73 durante 2026, según el reporte de las organizaciones de mujeres. Ante este panorama, Ruth Pareja, de la Mesa Amplia de Mujeres, recordó que han solicitado una mesa urgente de trabajo y una declaratoria de emergencia en el departamento, pero aseguró que todavía no han recibido respuesta de las autoridades.

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Finalmente, las organizaciones insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes para enfrentar las violencias contra las mujeres y garantizar su protección en el Atlántico.