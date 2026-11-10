Juan Palau presenta “33” su primer álbum: “No soy un género, soy una vibra”

Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para Juan Palau, los 33 años representan precisamente eso: una oportunidad para mirar atrás, reconocer el camino recorrido y entender que cada experiencia hace parte de lo que está por venir. Bajo esta premisa nace “33”, su primer álbum de estudio, un proyecto que reúne tres décadas de vivencias y las transforma en un universo musical que refleja su identidad, evolución y visión artística.

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Álbum “33”

Más que un número, el 33 se convierte en el hilo conductor de este trabajo discográfico. Un símbolo de significado personal que, a lo largo de sus canciones, adquiere un nuevo lenguaje para hablar de ciclos, tiempo, transformación y crecimiento. Es una mirada hacia su historia, pero también una declaración sobre el presente y el artista que Juan Palau está construyendo para el futuro.

El álbum está compuesto por 13 canciones en los que convergen diferentes sonidos y expresiones de la música latina. El urbano, el reparto, el merengue y la cumbia se entrelazan para dar forma a una propuesta diversa, fresca y cargada de identidad, en la que Palau explora nuevas posibilidades sonoras sin perder la esencia que lo caracteriza.

Para dar vida a este universo musical, Juan Palau reunió a un equipo de productores y creadores integrado por Genery, Capri, Mauro Dembow, Big Pieces, Tommy Navia y Fech, quienes aportaron su talento y visión para construir un proyecto que transita entre diferentes ritmos, influencias y emociones.

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Sobre este primer trabajo musical Juan Palau comentó en entrevista a Caracol Radio que: “Este álbum cuenta un poco de mi historia, lo que soy como persona más que como artista”.

Con “33”, Juan Palau abre un nuevo capítulo en su carrera y presenta una faceta más íntima y completa de su propuesta artística. Un álbum que no busca quedarse únicamente en la celebración de una edad, sino convertirla en una oportunidad para evolucionar, experimentar y reafirmar que la música, al igual que la vida, está hecha de etapas que merecen ser contadas.

Agregó que este álbum “es otra etapa de Juan Palau, más maduro, más consciente, en otra etapa de vida donde está pensando en un hogar, en familia. Nace una premisa de Juan Palau no es género, es una vibra”.

Lenguaje del disco

Juan Palau contó a Caracol Radio que este álbum también nace de la premisa de “momentos de la vida y momentos de gratitud”, sumado a no hablar de drogas o descontrol. Lo más importante es cuidar el lenguaje que está enfocado hacia el amor y lo que nos sostiene.

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