Morat agota tres conciertos en México y reúne a 45.000 asistentes

Morat continúa consolidando su éxito internacional. La agrupación colombiana comenzó la etapa mexicana de su ‘Ya Es Mañana World Tour’ con tres conciertos agotados en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde reunió a 15.000 personas por noche, para un total de 45.000 asistentes durante el primer fin de semana.

Las presentaciones marcaron el inicio de una serie de siete espectáculos programados en este emblemático recinto. La banda ofrecerá un total de 15 conciertos en México, como parte de un recorrido que continúa ampliando su alcance en Latinoamérica y otros mercados internacionales.

Un espectáculo que recorre su trayectoria

El ‘Ya Es Mañana World Tour’ presenta una propuesta musical y visual que reúne diferentes etapas de la carrera de Morat. El espectáculo cuenta con un repertorio de 26 canciones, que incluye temas de sus cuatro álbumes, en un recorrido por historias de nostalgia, sueños, crecimiento y celebración.

La puesta en escena incorpora una propuesta visual inmersiva que transita del blanco y negro al color, con un concepto que invita al público a disfrutar el presente y recordar los momentos que han marcado sus vidas.

Morat suma nuevos logros internacionales

El inicio de la gira en México llega después de su recorrido por España, donde la banda vendió 150.000 entradas en nueve conciertos. Uno de los momentos destacados fue alcanzar cuatro fechas agotadas en el Movistar Arena de Madrid.

La agrupación también se presentó en Valencia, Sevilla, Pamplona y Barcelona. En Sevilla, reunió a 27.000 personas en una sola noche.

Tras sus presentaciones en Ciudad de México, Morat continuará su recorrido por Guadalajara, Mérida, Veracruz, Monterrey y Querétaro, antes de viajar a Venezuela para cerrar el año.

De acuerdo con su equipo de prensa, al finalizar 2026 la banda habrá realizado 42 conciertos en Latinoamérica y España, con una audiencia superior a los 700.000 espectadores.

Para 2027, el ‘Ya Es Mañana World Tour’ se expandirá a Norteamérica con 13 fechas en Estados Unidos y Canadá, mientras los integrantes trabajan en la producción de su sexto álbum de estudio.