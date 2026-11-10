Belinda y Danna sorprendieron con un beso durante el concierto de ‘Mentiras All Stars’

El escenario del Auditorio Nacional de Ciudad de México fue testigo de un momento inesperado durante el concierto de ‘Mentiras All Stars’. Belinda y Danna sorprendieron a los asistentes con un beso en plena presentación, desatando gritos, aplausos y reacciones entre el público.

El episodio ocurrió este domingo 8 de noviembre, durante la segunda función del día, mientras las artistas interpretaban ‘Amiga mía’. En medio de la puesta en escena, ambas compartían sus respectivos personajes de Yuri y Daniela, cuando Danna sorprendió a Belinda con un beso hacia el final de la canción.

La escena tomó por sorpresa a los asistentes, quienes reaccionaron de inmediato ante el inesperado gesto. Varios espectadores grabaron el momento con sus celulares y posteriormente compartieron los videos en redes sociales, donde la presentación comenzó a generar comentarios.

Un momento que marcó la presentación

El beso se convirtió en uno de los instantes más llamativos de la función, en la que Belinda y Danna compartieron escenario como parte de la propuesta musical y teatral de ‘Mentiras All Stars’.

El espectáculo reúne personajes y canciones del universo de ‘Mentiras’, una producción que combina elementos de teatro musical con éxitos de la música en español.

La presentación del domingo también hizo parte del cierre de temporada del espectáculo, que convocó a sus seguidores en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más emblemáticos de México.

Tras el inesperado beso, las imágenes del encuentro entre las dos artistas comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, convirtiendo el momento en uno de los temas destacados del entretenimiento.