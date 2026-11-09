Jeffry Fischman, artista peruano, presenta un himno de rock alternativo futurista con su tema Verte

Jeffry Fischman pasó años escribiendo canciones que ayudaron a definir el rock peruano de los años 2000. Ahora, el fundador y compositor principal de Libido, incluida recientemente en la lista de Billboard de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, continúa trazando su propio camino con “Verte”, una canción de pop-rock alternativo sobre esa clase de conexión inquebrantable, que sobrevive a todos los intentos de dejarla atrás.

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Sobre Verte, nueva canción

Impulsada por guitarras eléctricas, sintetizadores y un pulso contagioso, “Verte” transita entre el deseo y el conflicto, la verdad y el engaño, la ternura y la dependencia emocional. Su pregunta central es sencilla: ¿Qué sucede cuando has intentado seguir adelante sin alguien, solo para darte cuenta de que aún no puedes imaginar tu vida sin esa persona?

La canción fue una de las últimas que Fischman escribió tras regresar al Perú, luego de pasar varios años en Estados Unidos. En lugar de partir de una historia definida, surgió de una melodía y frases sueltas que, poco a poco, revelaron lo que la canción intentaba decir.

En entrevista con Caracol Radio, Jeffry Fischman contó que: “Habla de una relación tóxica en la que quieres salir, esta tiene una onda más bailable en el coro”, eso es lo que hace especial esta segunda canción del artista.

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Pieza visual:

Esa tensión también impulsa el video futurista de la canción, dirigido por el propio Fischman y producido por LAMATRIXIA, el equipo creativo que integra junto al especialista en inteligencia artificial Aldo Valladares. Realizado con herramientas de IA, el videoclip sigue a Fischman a través del espacio exterior antes de transformarlo en una figura holográfica que canta ante una multitud. La fantasía se vuelve cada vez más intensa hasta que, durante el puente, todo se tiñe de rojo y el deseo de escapar llega a su punto límite: intenta marcharse, pero comprende que no puede seguir adelante sin la otra persona.

Para Fischman, el tema no es un ejercicio de género ni de nostalgia. Es otro paso en la transformación de un compositor durante años identificado con una banda que marcó a toda una generación, y que ahora construye, como solista y bajo su propio nombre, un sonido y un universo completamente nuevos.

Próximos trabajos

El artista comentó que estaba considerando presentar tres sencillos a final de año, pero finalmente se decidió por lanzar un remix de “verte”, para refrescar la vigencia de este sencillo. El próximo lo presentará en el mes de febrero de 2027.

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