“Que digan qué quieren”: angustioso llamado por mujer desaparecida en Barranquilla

Desesperado llamado de familia de mujer desaparecida en el norte de Barranquilla

Entre lágrimas y en medio de la angustia que vive su familia, Yuly Pamela Acosta hizo un llamado para que regrese a casa su hermana Kelly Johana Acosta Restrepo, una de las dos mujeres desaparecidas desde el pasado viernes 6 de noviembre en el norte de Barranquilla.

Kelly desapareció junto a Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, luego de salir de un establecimiento comercial y abordaran su camioneta con aparente tranquilidad, tal como quedó evidenciado en cámaras de seguridad.

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La mujer pidió a quienes puedan tener información sobre lo ocurrido que se comuniquen con la familia o con las autoridades y permitan que Kelly regrese con sus hijas y sus seres queridos.

“Yo se lo pido a los que la tienen: que aparezcan y digan qué es lo que quieren. O si mi hermana me escucha, que venga, que yo la necesito y que sus hijas la están esperando y mi mamá también”, manifestó Yuly Pamela Acosta.

La familiar describió a Kelly como una mujer dedicada a su hogar y resaltó su papel como madre, hija, esposa y hermana. Aseguró, además, que no conocía de conflictos recientes que pudieran estar relacionados con su desaparición.

“Es una mujer de hogar, una mujer de casa, una mujer excelente mamá, excelente hija, hermana, esposa. No tenía asuntos con nadie, ni llamadas de amenaza, nada, ni extorsión, nada”, afirmó.

La familia insiste en que no tenía conocimiento de amenazas o intimidaciones contra Kelly Johana antes de su desaparición y espera que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió y dónde se encuentran las dos mujeres.

Acompañamiento de las autoridades

Yuly Pamela Acosta también señaló que, desde que se conoció la desaparición, la familia ha recibido acompañamiento de la Policía Nacional y de otras autoridades.

Según explicó, la Policía, la Fiscalía y organismos de investigación han dispuesto personal y recursos para avanzar en la búsqueda de las dos mujeres y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Mientras continúan las labores investigativas, la familia mantiene la esperanza de encontrarlas y pide cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.